Bad Bunny será honrado como Artista del Siglo 21 en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

El próximo 23 de octubre el mundo se va a detener por un momento para rendirle homenaje a Bad Bunny. Telemundo y Billboard anunciaron que el puertorriqueño será reconocido con el premio Billboard Artista del Siglo 21 durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, y si algo está claro, es que nadie lo merece más.

¿Por qué Bad Bunny es el Artista del Siglo 21?

El galardón se basa en su impacto monstruoso en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard durante los últimos 25 años.

Bad Bunny literalmente cambió las reglas del juego. Desde que apareció, cada lanzamiento suyo se convirtió en un evento global. Ha colocado múltiples canciones al mismo tiempo en los primeros lugares de las listas de Billboard, y sus álbumes, ya sea con YHLQMDLG, El Último Tour del Mundo o Un Verano Sin Ti, no solo rompieron récords, sino que redefinieron cómo suena y se siente la música latina.

Además, Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años seguidos, rompió el récord de la gira más taquillera en un solo año, y se convirtió en el primer artista de habla hispana en encabezar Coachella. Su show en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, se transformó en la transmisión más vista en la historia de Amazon Music.

Y, por si fuera poco, su influencia va mucho más allá de la música. Hizo historia en la moda al haber copresidido la Met Gala, ha sido imagen de grandes marcas y ha probado suerte en el cine junto a importantes actores de Hollywood.

Así que sí, el premio Billboard Artista del Siglo 21 no solo celebra su éxito, sino también su impacto cultural. Bad Bunny no solo canta, define tendencias, rompe fronteras y representa una nueva forma de ser latino en el mundo.

El 23 de octubre no será solo una premiación, será una fiesta cultural. Y aunque él dice “No me quiero ir de aquí”, está claro que no va a ninguna parte: Bad Bunny ya está en la historia.

¿Dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina 2025?

La ceremonia, que promete ser una noche para la historia, se transmitirá en vio por Telemundo el jueves 23 de octubre a las 8pm/7c, y también se podrá ver en la app de Telemundo, Peacock y en toda Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Además, los boletos ya están disponibles en Ticketmaster, así que si sueñas con ver al ‘Conejo malo’ recibir su corona, este es el momento.

