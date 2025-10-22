Premios Billboard de la Música Latina 2025: estrenos mundiales, colaboraciones explosivas y homenajes que harán historia

La cuenta regresiva terminó y este jueves 23 de octubre llega una de las noches más esperadas del año: los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Prepárate porque a partir de las 8PM/7C, Telemundo encenderá las pantallas con lo mejor de la música latina en una gala que promete ser épica y podrás disfrutarla por Universo, Peacock, la app de Telemundo y en toda América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional.

Pero antes del show principal, la fiesta arranca una hora antes con el especial “Billboard Latin Music Awards: La Alfombra” a las 7PM/6C. Bajo la conducción de la cantante colombiana Goyo y Javier Poza, podrás ver desfilar a las estrellas en sus looks más espectaculares.

Aquí te dejamos 5 razones por las que no te puedes perder esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina.

Reconocimientos históricos

Este año, los premios se ponen nostálgicos y celebran a los grandes.

Bad Bunny será coronado como Artista Latino del Siglo 21.

Laura Pausini recibirá el prestigioso Premio Billboard Ícono.

Peso Pluma, uno de los fenómenos más explosivos del momento, será homenajeado con el Premio Billboard Vanguardia.

Y el inigualable Elvis Crespo será reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama.

El Regreso de Daddy Yankee

Daddy Yankee vuelve a los escenarios. El “Big Boss” presentará “Sonríele”, su estreno mundial en televisión. Un momento que promete paralizar las redes y llenar de emoción a sus admiradores.

Estreno Mundial de “Somos Más”, el himno oficial de la Copa Mundial de Telemundo

La música y el fútbol se harán presentes con el estreno de “Somos Más”, el himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una colaboración explosiva entre Carlos Vives, Emilia, Xavi y Wisin.

Actuaciones inolvidables y colaboraciones electrizantes

Prepárate para una lluvia de estrenos y colaboraciones que harán vibrar el escenario.

Laura Pausini promete poner la piel de gallina con su tema “Mi historia entre tus dedos”.

Elvis Crespo junto a Ebenezer Guerra, Toño Rosario y La Insuperable, encenderán la pista con un popurrí lleno de sabor tropical.

Óscar Maydon y Netón Vega se unen para el estreno televisivo de “Amigos? No”.

Abraham Mateo, Ángel López y Arthur Hanlon reinventan el clásico “A puro dolor”.

Además, Peso Pluma, Olga Tañón, Danny Ocean, Grupo Frontera, Netón Vega, y La Arrolladora Banda El Limón traerán sus más recientes éxitos, mientras Ozuna y KAPO se encargan de los estrenos mundiales que harán vibrar Miami.

Artistas que debutarán en el escenario de los Premios Billboard

Juan Duque debutará con “Ojalá”, NXNNI nos mostrará su poder con “Glow Up”, Grupo Musza, ganadores del concurso Pase a la Fama de Telemundo, cantarán “Qué inocente”, y Los Pleneros de la Cresta, después de arrasar en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, traerán su energía única al escenario.

Y como cereza del pastel, un desfile de celebridades de la música y la televisión subirá al escenario para entregar los codiciados trofeos: Andrea Meza, Jhayco, Jacky Bracamontes, Morat, Yailin La Más Viral, y muchos más.

Así que ya lo sabes, este jueves la cita es con la música, la emoción y el orgullo latino. De Puerto Rico a México, de Colombia a España, los Premios Billboard de la Música Latina 2025 celebran la diversidad y la pasión que hacen de nuestra música un fenómeno global.

Los boletos para vivir esta noche mágica en Miami ya están disponibles en Ticketmaster.

Y recuerda, antes del show, conéctate a las 7PM/6C para disfrutar del especial “La Alfombra”, conducido por Andrea Meza, Aleyda Ortiz, Carlos Adyan, Gabriel Coronel, Chiky Bombom y Clovis Nienow.

