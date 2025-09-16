Laura Pausini recibirá el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

La cantante italiana Laura Pusini será honrada con el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Así lo informó Billboard y Telemundo en un comunicado. El evento de la música se celebrará en Miami el jueves 23 de octubre.

El Premio Ícono reconoce a los artistas por su trayectoria musical y su impacto en la música a través de los años. Laura Pausini ha tenido una carrera impecable, acumula decenas de éxitos musicales.

Luego de enterarse de que recibiría el Premio Ícono, Laura Pausini aseguró que el reconocimiento llega en un momento ideal ya que está trabajando en un álbum en reconocimiento a grandes cantautores latinoamericanos y de España.

“Lo que más me emociona es que este reconocimiento llega justo en el año en que, antes de saber que lo recibiría, ya había decidido lanzar un disco homenaje a los grandes cantautores de España y América Latina”, dijo Pausini en un comunicado. “Por primera vez canto y arreglo canciones que no son de mi autoría ni de mi estilo, pero que interpreto con mi propio sello, como tributo a ese repertorio tan emblemático de nuestra música. Y entonces llega esta noticia, justo cuando pienso: toda mi voz y todo mi corazón son para la música latina. Es como un flechazo, como un amor a primera vista… un verdadero regalo”.

Bad Bunny es el artista que cuenta con más nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. El reguetonero boricua cuenta con 27 menciones en esta edición de los premios. Le sigue Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro con 14. Karol G y Tito Double P tiene 10 nominaciones y Peso Pluma cuenta con 9 nominaciones.

Premios Billboard de la Música Latina 2025 se realizará en el James L. Knight Center de Miami y se emitirá por Telemundo el jueves 23 de octubre a las 8 p.m. ET.

