Elizabeth Gutiérrez inspira a su hija Kailey en su comienzo como actriz

Con tan solo 15 años, Kailey, hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, recientemente debutó como actriz en una película que se llama “Bajo un fuego”. Durante una exclusiva ofrecida a HOLA! Américas comentó los consejos que le da debido a que ha incursionado en el mundo del entretenimiento, para que pueda seguir creciendo en su carrera, que está comenzando.

“Siempre le recuerdo: ‘Aprovecha, aprende de todos, escucha y llévate lo que a ti te funcione. Sé humilde. Aprovecha esta oportunidad porque no todos tuvimos la dicha de empezar como tú has empezado”, comenzó explicando sobre esta nueva faceta de su hija.

La expareja sentimental de William agregó que tienen una señorita repleta de sabiduría, por lo cual da gracias de tenerla en su vida. Además, tiene la certeza de que le va a ir muy bien en este mundo y espera, dentro de poco, poderla ver triunfando: “Es una niña muy inteligente, con los pies en la tierra, hermosa por dentro y por fuera. Es muy agradecida, así que no tengo duda de que le va a ir espectacular. ¡Ya la quiero ver en pantalla!”.

Gutiérrez manifestó que Kailey está disfrutando esta faceta, donde además actúa al lado de su padre, y agregó que se siente bien con lo que hace y no tiene duda de su experiencia profesional: “Se lo está pasando súper. Yo le pregunté si ahora que está ahí dentro está segura de que quiere hacer esto, y me dijo: ‘¡Sí, mami, me encanta!’,” dijo a la revista.

Kailey, a su corta edad, se siente a gusto actuando, pero su madre le recordó que hay cosas que la ayudan y que todavía debe disfrutar y no tiene que dejarlas a un lado, ya que después el tiempo perdido no logrará recuperarlo: “Ella está feliz, está disfrutando. También le dije que no se olvide de jugar, porque juega, vive el momento y disfruta lo que estás haciendo“.

Elizabeth habló de la actriz que hace el papel de madre de su hija en la película: “Claudia ha sido divina con ella. Mi hija me llamó y me dice: ‘Mami, la amo, siempre me cuida, me da consejos y está ahí para mí. ‘Se la pasan súper bien y me encanta esa relación que han hecho. Estoy agradecida con Claudia por apoyarla tanto, y también por estar al lado de su papá, pues está súper arropada”.

Sigue leyendo:

· Elizabeth Gutiérrez impulsa la reivindicación personal y el amor propio

· Elizabeth Gutiérrez exige respeto por sus hijos tras enfrentarse a rumores en los medios

· Elizabeth Gutiérrez recibe el apoyo de su hija tras su regreso a la TV