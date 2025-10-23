Elizabeth Olsen no quiere participar en películas que no tengan estreno en cines

El próximo 14 de noviembre estrena ‘Eternity’ en algunas salas de cine de Estados Unidos, esta película es protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner. Actualmente, el elenco está promocionando la historia, y Olsen ha aprovechado para dar declaraciones sobre la importancia de las salas de cine para la industria.

En una entrevista que se publicó recientemente en la revista ‘InStyle’, Olsen confesó que había tomado la decisión de no aceptar papeles en películas que no tuvieran un estreno oficial en cines.

“Si una película se hace de forma independiente y solo se vende a un servicio de streaming, perfecto. Pero no quiero hacer algo donde el streaming sea lo fundamental”, dijo.

Además de los principios y factores económicos que pueden debatirse que cuando se habla sobre salas de cine versus streaming, Olsen explica que para ella la sala tiene una importancia a la hora de crear comunidad.

“Creo que es muy poderoso que la gente se reúna por algo que les apasiona. Ya ni siquiera hacemos audiciones en persona”, apuntó.

A lo largo de su carrera, la actriz ha sido parte de varios proyectos de cine independiente, pero también ha formado parte de una de las franquicias cinematográficas más importantes: Marvel. Durante años, Olsen se encargó de dar vida a Wanda Maximoff, también conocida como La Bruja Escarlata.

En la misma entrevista comentó que no está cerrada a volver a interpretar al personaje de Marvel. “Es un personaje al que he vuelto muchísimas veces después de más de 10 años. Es bueno dejarla atrás, pero luego la extraño y la quiero de vuelta. Me encantaría volver a estar en su lugar”.

Su nueva película, ‘Eternity’, es una comedia romántica y fantasía dirigida por David Freyne. Olsen interpreta a una mujer debe elegir entre dos hombres con quienes pasar la eternidad luego de morir.

