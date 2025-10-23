Exesposa de Harvey Weinstein podría perder su casa en Nueva York

Georgina Chapman, conocida por haber estado casa con Harvey Weinstein, recibió el pasado 15 de agosto un aviso de ejecución hipotecaria. La diseñadora de modas habría incumplido con los pagos de la hipoteca de su casa en Nueva York.

La casa de Chapman está valorada actualmente en $3.5 millones de dólares y se ubica en West Village, aunque según los documentos obtenidos por ‘Page Six’ se ha podido confirmar que CrossCountry Mortgage LLC dice que ella y su hermano deben los $2.5 millones de dólares del préstamo que solicitaron.

Se dice que los hermanos compraron esta residencia en 2009 por $1.7 millones de dólares, un par de años después de casarse con Weinstein. El préstamo por el que están en riesgo de perderla lo solicitaron en 2022, un año después de divorciarse oficialmente.

“Si no responde a esta citación y demanda entregando una copia de la contestación al abogado de la compañía hipotecaria que interpuso este proceso de ejecución hipotecaria en su contra y presentando la contestación ante el tribunal, podría dictarse una sentencia en rebeldía y perder su vivienda”, se lee en los documentos.

‘Page Six’ también ha informado que el trato al que llegó Chapman al recibir el préstamo fue pagar una cuota mensual de $9,114 dólares desde marzo de 2022 hasta febrero de 2052.

Este préstamo que recibieron en 2022 no es el único que han solicitado durante los últimos años, pues se dice que hace unos meses solicitaron otro.

Chapman no vive en esta propiedad, por lo que puede ser que decida deshacer se la propiedad antes de perderla por una ejecución hipotecaria. Hay que recordar que desde hace más de cinco años la diseñadora de modas está en una relación con el actor Adrien Brody, y viven juntos.

