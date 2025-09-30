Aplazan la sentencia de Harvey Weinstein: el exproductor conocerá su condena antes de fin de año

La sentencia del productor Harvey Weinstein, prevista para este 30 de septiembre, fue pospuesta el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Wenstein espera su condena luego de que fue hallado culpable en junio de agresión sexual en primer grado.

El tribunal informó que el retraso se debe a que Weinstein también enfrentará un nuevo juicio relacionado con otros cargos de índole sexual. Por esta razón el fallo se dará a conocer antes de fin de año, según informó la agencia EFE.

Weinstein, productor de películas como Shakespeare in Love y Pulp Fiction, fue acusado por su antigua asistente de producción, Miriam Haley, de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006. El productor fue condenado hace cinco años por este caso en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, pero la sentencia fue revocada el año pasado por un error procesal.

El caso fue llevado nuevamente a tribunales y este nuevo juicio se prolongó durante seis semanas, más una de deliberaciones. Durante el juicio se presentaron hasta 30 testigos y se exhibieron fotografías y correos electrónicos que mencionaban a diversas personalidades, desde Bill y Hillary Clinton hasta Gwyneth Paltrow y la reina Isabel II.

Weinstein enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión por el cargo de agresión sexual en primer grado, aunque ya ha cumplido seis años, los cuales se descontarían de la nueva condena. El cofundador del estudio Miramax deberá comparecer ante el tribunal el próximo 9 de octubre, pero hasta el momento se desconoce si la audiencia será para la lectura de la sentencia o para avanzar en otro proceso sexual cuyo inicio también está pendiente.

El pasado 11 de junio el productor fue hallado culpable por un jurado de agresión sexual en primer grado por el caso de Haley. Sin embargo, lo encontró no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba, concretamente el correspondiente a la demanda de la modelo polaca Kaja Sokola, que aseguró que conoció al magnate cuando solo tenía 16 años y que éste la obligó a masturbarlo.

El juez Farber decidió declarar nulo el juicio por violación en tercer grado que simultáneamente también encaraba Weisntein, luego de que el presidente del jurado reportó amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel.

Sigue leyendo:

Madonna contempló quitarse la vida durante una batalla legal con su ex

Dolly Parton pospone sus conciertos en Las Vegas por problemas de salud

Sydney Sweeney causa revelo con minivestido en su fiesta de cumpleaños



