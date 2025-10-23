Joven latino sufrió larga agonía en Queens, Nueva York tras arrollamiento con fuga

Juan Gutiérrez Ajpacaja, joven de 27 años, murió tras agonizar 10 días en el hospital a donde fue trasladado al sufrir un arrollamiento en Queens (NYC).

El joven hispano fue atropellado cuando cruzaba la calle en el carril este de la intersección de Hillside Ave. y 170th St. en Jamaica el 5 de octubre, alrededor de las 2:50 a.m. y fue atropellado por un conductor de minivan de color oscuro que se dirigía hacia el este por Hillside Ave, según informó la Policía de Nueva York. El conductor se dio a la fuga y no ha sido localizado.

El Servicio Médico de Emergencia (EMS) trasladó a Gutiérrez Ajpacaja al Hospital Jamaica, donde falleció posteriormente a causa de sus heridas 10 días a después, el 15 de octubre. La víctima vivía a aproximadamente una milla del lugar del atropello, acotó Daily News.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El fin de semana cuatro adolescentes murieron cuando su auto fue chocado de frente y por detrás en New Jersey Turnpike la madrugada del domingo. A principios de este mes, también en Nueva Jersey, un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes María Niotis e Isabella Salas, a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede.

El lunes Amanda Kempton, residente de Fairfax (Virginia), fue acusada formalmente por un gran jurado del atropello mortal de Sara Burack, ex estrella de un programa de Netflix y huir de la escena en junio en Long Island (NY).