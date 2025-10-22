Mujer arrolló fatalmente a ex estrella de show de Netflix: acusación en Nueva York

Amanda Kempton, residente de Fairfax (Virginia), fue acusada formalmente por un gran jurado del atropello mortal de Sara Burack, ex estrella de un programa de Netflix y huir de la escena en junio en Long Island (NY).

Kempton, de 32 años, compareció el lunes ante John Collins, juez de la Corte Suprema estatal. “Abandonar el lugar de un accidente fatal empeora aún más una situación trágica”, declaró el fiscal del condado Suffolk, Raymond Tierney en un comunicado. “En lugar de ayudar a la señora Burack, la acusada supuestamente la abandonó a su suerte. Esta acusación formal es un paso importante hacia la justicia para Sara y sus seres queridos”.

Burack, de 40 años, era una popular agente inmobiliaria de lujo en la elegante comunidad East End de Long Island y protagonizó durante un tiempo la serie de Netflix “Million Dollar Beach House”. La madrugada del pasado 19 de junio caminaba hacia el oeste por la autopista West Montauk en Hampton Bays cuando Kempton presuntamente la atropelló mientras conducía una Toyota Highlander de 2004, indicól Daily News.

La víctima fue hallada inconsciente y trasladada a Stony Brook University Hospital, donde murió horas después. Al día siguiente Kempton fue atrapada y acusada de abandonar el lugar de un accidente automovilístico dejando una víctima mortal, un delito grave, según el Departamento de Policía de Southampton. La Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) estuvo investigando el siniestro.

No está claro el motivo del arrollamiento. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

¿Quién era Sara Burack?

Burack compitió contra otras lujosas agentes inmobiliarias en el reality show de Netflix “Million Dollar Beach House” en 2022. Anteriormente trabajó para Nest Seekers International, una agencia inmobiliaria de propiedades de lujo en Manhattan y los Hamptons.

La víctima era también conocida por su labor de recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York, según declaró Paulette Corsair, amiga cercana de la familia y también agente inmobiliaria. “Quiero que la gente recuerde que era una persona increíble que realmente se preocupaba por los demás. Era una agente inmobiliaria muy trabajadora y siempre estaba ahí para los demás. Sus amigos y su familia la querían mucho”.

En un caso similar, en junio Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a Nueva York para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque menor en Brooklyn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

El fin de semana cuatro adolescente murieron en un aparatoso choque en Nueva Jersey. Días antes un conductor anciano que estaba retrocediendo su minivan arrolló fatalmente a una mujer de 89 años e hirió a otras dos personas a plena luz del día en Coney Island, Brooklyn (NYC).

En agosto Juan López se declaró culpable de conducir borracho y causar un choque fatal mientras huía de la Policía de Nueva York en Brooklyn. También ese mes un joven borracho mató a dos motociclistas en una colisión múltiple en El Bronx (NYC). En julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens (NYC) mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.