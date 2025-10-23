La enfermería del Real Madrid antes del Clásico: quién llega y quién se pierde el duelo ante el Barcelona

En vísperas del primer Clásico de la temporada ante el Barcelona, el Real Madrid trabaja para recuperar a varios jugadores importantes, aunque Xabi Alonso ya sabe que no podrá contar con David Alaba ni Antonio Rüdiger, ambos descartados por lesión.

Disponibles o con alta probabilidad de estar

Éder Militao: Totalmente recuperado de su lesión de rodilla sufrida la temporada pasada. Ha disputado los últimos partidos sin inconvenientes y será el líder de la defensa ante el Barcelona. Raúl Asencio: Salió con molestias musculares en los minutos finales ante la Juventus, pero el club confirmó que solo sufrió calambres. Estará listo para el Clásico y podría acompañar a Militao en la zaga. Ferland Mendy (Convocado, pero con retorno gradual): Superó una lesión muscular que lo mantuvo fuera de la dinámica del grupo durante cinco meses. Ya volvió a una convocatoria en Champions, aunque su participación será limitada. Dean Huijsen (Posible convocatoria): Lesión en el sóleo sufrida a inicios de octubre. Los médicos estimaron entre 12 y 15 días de baja. Su evolución ha sido positiva y se espera que entre en la convocatoria.

Dudas hasta última hora

Dani Carvajal: Lesión en el sóleo sufrida durante el derbi ante el Atlético de Madrid. Ya entrena con el grupo, pero no jugó ante la Juventus por precaución. Podría ser convocado, aunque sin minutos de inicio.

Trent Alexander-Arnold: Molestia en el bíceps femoral sufrida en el estreno de la Champions ante el Marsella. Entrena con normalidad, pero el cuerpo técnico no quiere asumir riesgos de recaída.

Dani Ceballos: Arrastra molestias musculares que lo dejaron fuera ante la Juventus. Desde el club hay optimismo, pero su regreso dependerá de su evolución en los próximos entrenamientos.

Bajas confirmadas

Antonio Rüdiger: Lesión en el recto anterior de la pierna izquierda sufrida el 12 de septiembre en un entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad. Su regreso está previsto para finales de noviembre o inicios de diciembre.

David Alaba: Continúa recuperándose de una lesión de rodilla que lo ha mantenido alejado del equipo desde hace varias semanas. No estará disponible para el Clásico.

