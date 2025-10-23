Messi renueva con el Inter Miami y seguirá en la MLS hasta 2028

Luego de varios meses de expectación mediática, este jueves el Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi. El argentino firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en la MLS hasta 2028.

El Inter Miami hizo el anuncio compartiendo un video en redes sociales titulado. ‘Está en casa’. El audiovisual muestra a Messi sentado en un escritorio, leyendo su nuevo contrato y plasmando su firma.

Tras esto, se retira la escenografía y Messi sentado en el escritorio en medio de las obras de lo que sería el nuevo estadio del Inter Miami. En el anuncio, el club no ofreció detalles ni confirmó la fecha de la ampliación.

Sin embargo, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó que la extensión contractual de ‘La Pulga’ será hasta el 2028. Para ese momento el argentino ya tendría 41 años.

La noticia de la renovación cierra la puerta a los rumores de salida del ocho veces Balón de Oro. Ahora, el Inter Miami se centrará en los playoffs de la temporada 2025 que comienzan este viernes con el duelo de primera ronda contra Nashville SC, equipo contra el que cerraron la campaña regular con una goleada de 5-2 y una brillante actuación de Leo, quien marcó un hat-trick y envió una asistencia.

Lionel Messi se unió al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia, firmando un contrato de dos años y medio que rompió esquemas en la MLS y marcó un antes y un después en la historia del club.

La llegada de Lionel Messi a la MLS ha desencadenado una revolución mediática, económica y cultural sin precedentes en el fútbol estadounidense. El día del debut de ‘La Pulga’ en el Inter Miami, 110,000 nuevos usuarios se suscribieron al MLS Season Pass en Apple TV solo en Estados Unidos.

En su segundo partido, se sumaron 65,000 más, y durante esa semana el promedio diario superó los 5,000 nuevos abonados, con picos de casi 10,000. Antes de su llegada, el mejor mes había sido marzo, con 124,000 suscriptores. En julio, ya con Messi en cancha, se registraron 288 mil nuevos usuarios.

Además, las ventas de camisetas del Inter Miami se dispararon en los dos primeros meses tras su fichaje. Se vendieron más de medio millón de camisetas con el número 10. Las suscripciones a Apple TV aumentaron en 30 %, lo que representa alrededor de 300,000 nuevos usuarios.

En 2019, los ingresos totales de la MLS eran de $834 millones de dólares. En 2023, tras la llegada de Messi, alcanzaron los $2.040 millones, un crecimiento del 144 %. El valor del Inter Miami pasó de $585 millones en 2022 a $1.020 millones en 2023, duplicando su cotización en apenas un año.



Sigue leyendo:

· Messi consuela a Argentina tras perder final del Mundial Sub-20 ante Marruecos

· Messi y Heung-min Son impulsan récords históricos de audiencia y asistencia en la MLS 2025

· Messi se reincorpora a los entrenamientos del Inter Miami justo antes de los playoffs