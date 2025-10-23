Mujer dio a luz en carretera de Nueva York de madrugada ayudada por la policía

Oficiales de policía ayudaron a una mujer a dar a luz al costado de una carretera en el condado de Nassau en Long Island, Nueva York.

La mujer de 35 años se detuvo cerca de 2000 Seamans Neck Rd. alrededor de las 4:45 a.m. del domingo. La policía informó que estaba en trabajo de parto cuando los oficiales respondieron a la llamada al 911.

Los paramédicos de la Policía del condado Salvatore Ferro, Michael White y el supervisor médico William Rudnick, también acudieron al lugar. La madre fue colocada en la parte trasera de una ambulancia, donde la auxiliaron para terminar de dar a luz a una niña, informaron las autoridades.

La madre y su bebé fueron trasladadas a un hospital local en condición estable. Sus nombre no han sido revelados, acotó PIX11 News.

En marzo de este año hubo un caso similar también en Long Island cuando tres agentes novatos ayudaron en el nacimiento de una bebé en un auto Honda varado en una autopista durante una tormenta, apenas días después de que el trío se graduara de la academia de policía.

Previamente, en febrero, una mujer de Florida que había estado desaparecida durante meses fue encontrada en circunstancias dramáticas después de que dio a luz a una bebé a bordo de un tren del Metro de Nueva York que circulaba en Manhattan.

Durante el verano de 2023 dos agentes de la Autoridad Portuaria ayudaron a un bebé latino a nacer cerca de la entrada del Lincoln Tunnel.