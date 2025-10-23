Sheynnis Palacios niega problemas en su relación con Carlos Gómez

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, contó a Telemundo si es verdad que hay fuertes problemas en su relación con el expelotero venezolano Carlos Gómez, una información que cada vez circula con mayor insistencia.

En el evento Amigos for Kids, la modelo nicaragüense declaró al programa Hoy Día, de la cadena Telemundo: “Estoy feliz, estoy contenta, el tiempo ha sido nuestro mejor aliado, se ha demostrado que es un amor real, genuino y sí, debo admitir que estoy feliz, enamorada. Me siento al lado de un hombre que me ama, me respeta y me motiva”.

Luego de disipar rumores, habló de su carrera profesional, que está llena de proyectos, según comentó.

“Sigo trabajando como embajadora de marcas, estoy trabajando como conferencista también, viajando alrededor del mundo como host. Bueno, proyectos que muy poco se van a dar cuentas, ustedes saben que yo soy de muchas estrategias y se dan cuenta siempre en las redes sociales”, comentó.

Sus declaraciones generaron varias reacciones, como Penélope Menchaca, quien confesó que le encanta la historia de amor de Sheynnis y Carlos, pues considera que ambos se lo merecen.

La pareja confirmó su noviazgo en septiembre de 2024 a través de redes sociales, presentándose juntos en un evento de Miss Universo México. Sheynnis compartió una foto con un mensaje que decía: “Y el amor nos llegó. Una relación = un equipo”.

Su primer encuentro fue casual, en un vuelo que compartieron. Luego, se reencontraron en un evento organizado por la cadena Telemundo. Comenzaron a socializar y tuvieron una cita romántica.

Cuando se confirmó que estaban saliendo, muchos de los seguidores de la ex reina de belleza se mostraron preocupados, pues Carlos tuvo un incidente violento en La Casa de los Famosos 4, por el que fue expulsado, y temían que repitiera una situación similar en su noviazgo con la modelo. Sin embargo, ella ha defendido en varias oportunidades a su amor.

