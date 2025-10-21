Netanyahu destituye a su consejero de Seguridad Nacional

El consejero de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi anunció que fue despedido este 21 de octubre por el primer ministro Benjamin Netanyahu, por el supuesto fallo del 7 de octubre.

“El terrible fallo del 7 de octubre, en el que tuve parte, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para garantizar que se extraigan las lecciones necesarias y ayudar a restablecer la confianza quebrantada”, declaró Hanegbi a la agencia de noticias AFP.

Dos años después del ataque sin precedentes del grupo terrorista palestino Hamás contra Israel, que desencadenó el conflicto en la Franja de Gaza, el gobierno de Netanyahu aún no ha establecido una comisión nacional de investigación sobre las causas de ese fracaso en materia de seguridad. La oposición lo acusa de impedir su creación.

Exige una investación sobre los fallos del 7 de octubre

“Agradecí al Primer Ministro el privilegio de contribuir a la formulación de la política exterior y de seguridad de Israel durante años difíciles”, escribió Hanegbi. “Agradecí la oportunidad de expresar opiniones independientes en debates delicados y el diálogo profesional que mantuvimos incluso en medio de desacuerdos”, informó Israel News.

El mismo noticiero informó que Hanegbi exigió una investigación exhaustiva de los fallos que llevaron al mortal ataque de Hamás.

“El terrible fracaso del 7 de octubre, del que soy responsable, debe investigarse a fondo para garantizar que se aprendan las lecciones necesarias y ayudar a restaurar la confianza que se vio afectada”, declaró.

Agradecen por su servicio durante tres años

La oficina del primer ministro publicó un comunicado en el que agradece a Hanegbi “por su servicio como jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante los últimos tres años” y le desea “mucho éxito en el resto de su trayectoria”.

Funcionarios destituídos por Netanyahu

El exdiputado del Likud (partido de Netanyahu), y ministro, Hanegbi fue nombrado en ese cargo a comienzos de 2023.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Netanyahu también ha destituido al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe del Shin Bet (seguridad interior), Ronen Bar, en medio de profundas divergencias.

