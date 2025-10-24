Arrestan a una mujer que dijo ser “la esposa de Eminem” y se negó a pagar la cuenta

Una mujer se negó a pagar la cuenta en un restaurante de Florida y aseguró falsamente que estaba casada con el famoso rapero Eminem.

Según reportó TMZ, una mujer llamada Jennifer Kleber, de 54 años, ordenó comida en un restaurante llamado Darrell’s Dog Gone Good Diner en Silver Springs, Florida. De acuerdo con el informe policial al que tuvo acceso el mencionado portal, la mujer consumió tostadas francesas, una hamburguesa con tocino y queso, un refresco y una leche con chocolate. Luego de comer Kleber se negó a pagar la cuenta.

El gerente del local intervino y le recordó a la mujer que en otras ocasiones tampoco había pagado la cuenta por la comida que consumió en el restaurante. Tras rechazar pagar lo que consumió, la mujer aseguró que “su esposo” Eminem se haría cargo de la deuda.

Kleber dijo a la policía que Marshal Bruce Mathers III había pagado por su comida en ocasiones anteriores y que al ser un artista con “dinero ilimitado” lo haría de nuevo.

Debido a que la mujer se había negado a pagar la cuenta en ocasiones anteriores, los encargados del restaurante decidieron llamar a la policía. Kleber repitió la historia de su falso matrimonio con Eminem. Sin embargo, la policía decidió arrestar a la mujer por “estafar a un establecimiento”, un delito menor en Florida.

Esta no es la primera vez que Eminem se ve envuelto en un caso de fanatismo y obsesión por parte de un fan.

En mayo de 2025, un hombre llamado Matthew David Hughes volvió a ser condenado tras las acusaciones de haber irrumpido en las propiedades del rapero en Detroit, según informó The Guardian.

Hughes irrumpió varias veces en las propiedades de Eminem en Detroit. La primera vez ocurrió en 2019 cuando ingresó sin autorización a una de las antiguas casas del músico. En 2020 el rapero sorprendió a Hughes en su residencia y en esa ocasión el hombre aseguró que “había ido a matarlo”.

Luego de eso el hombre de 32 años fue sentenciado a libertad condicional, pero violó los términos al cometer un nuevo delito y fue encarcelado nuevamente en 2024.

Sigue leyendo:

Eminem habla sobre la sobredosis de drogas que casi lo mata: “Mi cerebro tardó mucho tiempo en volver a funcionar”

Eminem pide al candidato republicano Vivek Ramaswamy que no use su música para su campaña

Eminem se pronuncia tras acusar a un exempleado de robar y filtrar su música inédita