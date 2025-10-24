Así estará el clima en EE.UU. en este Halloween 2025

El próximo 31 de octubre, millones de niños, familias y comunidades en todo Estados Unidos saldrán a las calles para celebrar Halloween, una de las fechas más esperadas del otoño. Sin embargo, el disfraz no será el único tema de conversación: el clima jugará un papel crucial en cómo se desarrollen las actividades, especialmente este año, marcado por un patrón climático global conocido como “La Niña”.

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y modelos meteorológicos de largo alcance, el evento de “La Niña”, caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, influirá directamente en las condiciones del país. El fenómeno generará un contraste marcado entre el norte y el sur, con temperaturas frías y lluvias dispersas en las regiones septentrionales, y un ambiente más cálido y seco en el sur.

A continuación, un panorama detallado de las condiciones esperadas en cada región del país para la noche más aterradora, y meteorológicamente variada, del año.

Cómo estará el clima para Halloween en EE.UU. en este 2025

Noreste: frío otoñal con lluvias ligeras

Las grandes urbes del noreste, como Nueva York, Boston y Philadelphia, tendrán un ambiente típicamente otoñal. Las temperaturas diurnas oscilarán entre los 50–60°F (10 y 16°C), descendiendo hacia los 45–50°F (7–10°C) al caer la noche, justo cuando los pequeños comiencen a recorrer los vecindarios.

Se esperan lloviznas dispersas en zonas costeras, con una probabilidad de precipitación del 20% al 30%, aunque la acumulación total no superará los 5 mm. En áreas montañosas de los Apalaches y Adirondacks podrían registrarse copos de nieve aislados por encima de los 1,500 metros, con menos de 2 cm de acumulación.

El viento frío reducirá la sensación térmica a 35–40°F (2–4°C ) durante la noche, por lo que se recomienda abrigarse bien. En general, se prevé un clima favorable para actividades al aire libre, aunque la NOAA advierte sobre la posible formación de un nor’ easter hacia el 1 de noviembre, lo que incrementaría la nubosidad y las lluvias.

Medio Oeste y Grandes Lagos: aire gélido y vientos lacustres

La región del Medio Oeste, que abarca ciudades como Chicago, Minneapolis y Detroit, estará dominada por una masa de aire frío que podría incluir ráfagas provenientes de los Grandes Lagos.

Las temperaturas máximas rondarán los 55–60°F (13–16°C), cayendo a 35–45 °F (2–7°C) por la noche. En zonas cercanas a los lagos Michigan y Superior, se prevén vientos de15–20 mph (25–35 km/h), con posibilidad de rachas más intensas.

Los pronósticos indican un 40 % de probabilidad de nieve ligera en el norte de Minnesota y Michigan, con acumulaciones de 1 a 3 cm. Hacia el sur, la lluvia será mínima, con apenas un 30 % de posibilidades de lloviznas. En conjunto, se anticipa un Halloween frío, pero manejable, ideal para quienes no teman al viento.

En algunos sitios de EE.UU., deberás llevar chaquetas y paraguas contigo mientras recorres las calles en Halloween; mientras que en otros, se vivirá un clima cálido. (Foto: Shutterstock)

Sur: clima cálido con tormentas aisladas

El sur de EE.UU. vivirá una jornada muy diferente. Ciudades como Atlanta, Charleston y Nueva Orleans disfrutarán de temperaturas templadas, entre 70–75°F (21 y 24°C), con noches suaves que rondarán los 60–65°F (15–18°C).

Sin embargo, un frente frío en desplazamiento podría generar tormentas eléctricas dispersas en el corredor que va de Houston a Memphis, con una probabilidad del 35%. En contraste, el panhandle de Florida alcanzará hasta 80°F (27°C) y registrará menos de un 10% de probabilidad de lluvia.

En general, el ambiente será propicio para celebraciones al aire libre, aunque algunas zonas del sur profundo deberán estar atentas a posibles relámpagos vespertinos.

Las Llanuras: variabilidad térmica y poca lluvia

El clima en las Grandes Llanuras mostrará un marcado contraste entre el norte y el sur. Mientras que en Dakota del Norte las máximas no superarán los 55°F (13°C), los estados centrales como Kansas y Oklahoma alcanzarán entre 65–70°F (18 y 21°C).

Las probabilidades de lluvia serán bajas en todo el territorio, entre un 10% y un 20%. Solo en sectores del centro podrían desarrollarse tormentas con granizo aislado, aunque con baja frecuencia.

En términos generales, el panorama será estable y mayormente seco, con condiciones óptimas para quienes planeen eventos comunitarios o festivales al aire libre.

Costa Oeste: lloviznas al norte, sol al sur

El litoral del Pacífico presentará una combinación de climas suaves. En el noroeste, de Seattle a Portland, se espera un 50% de probabilidad de lluvia ligera, con temperaturas de 60–65°F (15–18°C).

Más al sur, California mostrará su habitual estabilidad otoñal: Los Ángeles y San Diego disfrutarán de cielos despejados, temperaturas de 68–70°F ( 20–21°C) y mínima probabilidad de lluvia.

En las zonas montañosas de las Rocosas e interiores del oeste, por encima de los 2,100 metros, podrían caer 5–10 cm de nieve, especialmente en Colorado y Utah. La amenaza de incendios forestales será baja, aunque el suroeste seco, en áreas como Phoenix, mantendrá una temperatura cálida de 80°F (27°C) con ligero riesgo de ignición.

Suroeste y Montañas Rocosas: calor en los valles, frío en altura

En los desiertos del suroeste, como Tucson, el termómetro llegará hasta los 85°F (29 °C), con cielos despejados y menos de un 5% de probabilidad de lluvia.

Las áreas más altas, como Denver o Santa Fe, experimentarán temperaturas entre 50–60°F (10 y 16°C), con una ligera posibilidad de granizo blando o nieve en cotas superiores a los 2,000 metros.

Aunque el riesgo de tormentas monzónicas es bajo, la NOAA no descarta precipitaciones puntuales en cañones o arroyos secos.

Un Halloween de contrastes

Halloween 2025 presentará un mosaico de condiciones meteorológicas. Las zonas norteñas deberán prepararse para un ambiente frío y húmedo, mientras que el sur disfrutará de temperaturas agradables y cielos despejados.

Los expertos recomiendan consultar los pronósticos locales de la NOAA antes del 31 de octubre para ajustar planes y evitar sorpresas climáticas.

Así, entre paraguas, bufandas y disfraces, el país vivirá un Halloween con el sello climático de La Niña: impredecible, diverso y, en la mayoría de los casos, perfecto para salir a pedir dulces.

