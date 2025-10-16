Del Bronx a Brooklyn: las 15 ubicaciones del festival “Trick-or-Streets” 2025 en Nueva York

Nueva York se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas del otoño con el regreso del festival “Trick-or-Streets”, que este año extenderá su programación durante 2 semanas, del 17 al 31 de octubre, llenando de música, disfraces y color las calles de los cinco condados.

La iniciativa busca ofrecer a los neoyorquinos una experiencia de Halloween al aire libre y libre de automóviles, convirtiendo plazas, avenidas y corredores en zonas seguras para disfrutar con familiares y amigos. Durante este periodo, la ciudad organizará 15 eventos principales, cada uno con una temática especial que combina entretenimiento, arte y espíritu comunitario.

Calles convertidas en fiestas

El programa “Trick-or-Streets” forma parte de los esfuerzos de la ciudad para reimaginar el espacio urbano, fomentando actividades culturales y recreativas en calles tradicionalmente destinadas al tránsito vehicular. En lugar de tráfico, los visitantes encontrarán música en vivo, talleres interactivos, espectáculos temáticos, actividades de cosecha y Halloween, artesanías de temporada y sesiones fotográficas festivas.

Desde el Bronx hasta Staten Island, cada barrio ofrecerá su propio sabor y ambiente, creando una red de celebraciones que invitan a caminar, bailar y disfrutar del otoño neoyorquino.

Programación destacada por condado

A continuación, te compartimos las principales ubicaciones y horarios del festival “Trick-or-Streets” 2025:

Viernes 24 de octubre

Calle Lafayette, desde Spring Street hasta Kenmare Street (Manhattan) — de 15 a 20 horas (ET). 3:00 p.m. a 8:00 p.m. Un clásico del Soho que se llenará de disfraces, tambores y luces, ideal para quienes buscan un ambiente vibrante y cosmopolita.

Sábado 25 de octubre

Avenida Audubon, desde la calle 186 Oeste hasta la 188 Oeste (Manhattan) — de 12 a 18 horas (ET).

Calle 186 Oeste, entre avenida Audubon y avenida San Nicolás (Manhattan) — de 11 a 15 horas (ET). El corazón del Alto Manhattan ofrecerá una jornada comunitaria con música caribeña y talleres infantiles.

Fordham Plaza, en la avenida Webster (Bronx) — de 12 a 17 horas (ET). El Bronx promete una tarde llena de energía urbana, desfiles de disfraces y puestos de comida local.

“Trick-or-Streets” tiene preparadas distintas actividades que disfrutarán chicos y grandes. (Foto: Dieu-Nalio Chery/AP)

Jueves 30 de octubre

Beverley Road, desde avenida Church hasta calle 2 Este (Brooklyn) — de 14 a 17 horas (ET). Ambiente familiar y tranquilo con actividades para niños y degustaciones de productos de temporada.

Viernes 31 de octubre – Halloween

Calle Dyckman, entre Broadway y avenida Seaman (Manhattan) — de 12 a 20 horas (ET). El epicentro del Halloween en el norte de Manhattan: desfile infantil, dulces y actividades para todas las edades.

Evelyn Place, entre avenida Aqueduct Este y avenida Grand (Bronx) — de 15 a 20 horas (ET). Perfecto para familias que buscan un entorno seguro para pedir dulces y disfrutar de juegos tradicionales.

Espacios sin autos, diversión sin límites

El espíritu del festival no se limita a los eventos principales. Durante todo el mes, diversas calles y plazas permanecerán abiertas exclusivamente para peatones, lo que permitirá a residentes y visitantes explorar la ciudad de una manera diferente.

La eliminación temporal del tráfico vehicular en estas zonas no solo mejora la seguridad, sino que también fomenta el encuentro entre comunidades, el comercio local y el disfrute del espacio público.

Además, muchas de las actividades estarán adaptadas a todas las edades, con horarios diurnos para los más pequeños y eventos nocturnos para quienes prefieren celebrar bajo las luces de la ciudad.

Un Halloween con identidad neoyorquina

“Trick-or-Streets” se consolida así como una nueva tradición urbana que mezcla la creatividad, la inclusión y el espíritu festivo que caracteriza a Nueva York.

Ya sea caminando por Brooklyn, recorriendo los bulevares del Bronx o disfrutando las plazas de Manhattan, los neoyorquinos tendrán la oportunidad de vivir un Halloween seguro, divertido y al aire libre, en una ciudad que vuelve a reinventarse a través de sus calles.

