Pau Cubarsí apuesta por la filosofía del Barcelona ante el Real Madrid

El futbolista del FC Barcelona, Pau Cubarsí, reconoció el gran trabajo que tendrán que realizar este fin de semana para vencer al Real Madrid en el Clásico español con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga luego de la derrota y el empate que sufrió el equipo en estos primero nueve partidos disputados en el campeonato.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en el acuerdo de colaboración entre el FC Barcelona y Uber, donde afirmó que el equipo ha estado trabajando en mejorar a pesar de las lesiones que los han afectado; aunque reconoció el alto valor de cada uno de los futbolistas merengues.

“Seguir con nuestra filosofía. El año pasado salió bien. Ahora los equipos han ido evolucionando. Hay que tocar cuatro cositas que nos permitirán ir mejor. Necesitábamos ganar al Olympiacos sí o sí. Creo que salimos con una buena mentalidad y pudimos abrir el marcador rápido”, expresó.

Pau Cubarsi junto a Frenkie de Jong (AP Photo/Jose Breton)

“Lo de Fermín contra el Olympiacos fue espectacular. Estoy contento por los dos. Estamos contentos de que el club confíe en nosotros”, agregó Cubarsí en sus declaraciones.

Asimismo se mostró emocionado de poder tener la responsabilidad de marcar a un jugador de la categoría de Kylian Mbappé, a quien reconoció como una estrella de talla mundial y apuesta a que será un reto complicado en este encuentro.

“Todos saben quién es Mbappé. Hay que estar atento a él y a todos los jugadores del Madrid, que es clase mundial. Retocando cuatro cosas, nos tiene que ir bien. Habrá que pararlo de la mejor forma, pero especialmente fijarnos en nosotros”, resaltó.

“Sólo nos fijamos en hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Queremos ser líderes porque nos daría ventaja. A los aficionados les gusta la manita, pero nosotros estamos tranquilos. Queremos hacer muchos goles y la portería a cero”, detalló sobre si ven goleando al cuadro merengue o logrando un resultado positivo.

Para finalizar, Cubasí habló sobre la sanción de un partido que recibió el director técnico Hansi Flick por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), esto tras la doble tarjeta amarilla que recibió en el partido contra el Girona el fin de semana.

Los jugadores del FC Barcelona, Pau Cubarsí (c), Gerard Martin (i) y Marc Casadó (d), durante un entrenamiento previo al partido contra el Real Valladolid. Crédito: Alejandro García | EFE

“Es importante dentro y fuera. Tenemos un buen staff y lo podremos reemplazar. No podría decir si es verdad o no si estaba hablando con Frenkie. Lo que queremos es que nos ayude desde dentro; y si no, desde fuera”, concluyó la figura proveniente de La Masia.

Actualmente el FC Barcelona se encuentra a dos puntos por debajo del Real Madrid en la lucha por el liderato de La Liga, por lo que este partido será fundamental para el equipo al tener la posibilidad de retomar el primer puesto o darle la ventaja de más puntos al cuadro merengue.

Sigue leyendo:

–Mikel Arriola anuncia el fin de la multipropiedad en la Liga MX para 2026

–Pitbull Cruz advierte del combate elusivo de Lamont Roach

–El Inter de Milán desmiente los rumores sobre un posible fichaje de Neymar