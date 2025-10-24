Con elecciones anticipadas arranca jornada electoral en NYC: ¡Llamado a votar!

La Gran Manzana está a punto de elegir al próximo alcalde, en una contienda en la que el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo están dando la pelea estelar, de acuerdo a las encuestas más recientes. Y aunque la fecha oficial de los comicios es el martes 4 de noviembre, este sábado arranca formalmente la jornada electoral, con la apertura de las votaciones anticipadas, que permite a votantes registrados sufragar sin el corre-corre del último día.

Y de cara a la apertura del proceso de votaciones, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE) anunció que todo está listo para que más de 5 millones de votantes registrados entre demócratas, republicanos, e independientes se manifiesten en las urnas. A pesar del elevado padrón electoral, estos comicios suelen motivar solo a un porcentaje cercano al 30%, por lo que los candidatos y organizaciones han estado arreciando el llamado a que la gente salga a votar.

Además del cargo de Alcalde, en los comicios municipales se decidirán también otras posiciones como sillas del Concejo Municipal, Contralor de la Ciudad, Defensor del Pueblo, Presidentes de condado y habrá una consulta de varias preguntas relacionadas con vivienda que los votantes deberán responder con un “sí” o un “no”, de acuerdo a su decisión de respaldar o rechazar cambios en las normativas.

Y mientras los candidatos intentan convencer a más neoyorquinos de apoyarlos, con la línea de meta en el horizonte, el organismo electoral de la Ciudad hizo un llamado a los votantes a que se aseguren del lugar donde deben votar si quieren hacer uso del proceso anticipado, ya que en muchos casos los sitios de votación de la jornada previa son diferentes a los de los puestos para votar el 4 de noviembre. Para ello, el BOE cuenta con un sitio en internet donde los votantes pueden conocer con precisión donde votar.

Se calcula que en habrá más de 155 puestos de votación anticipado en los cinco condados que estarán abiertos desde este sábado 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, y dependiendo del día funcionarán entre las 8:00 y 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde y 8:00 de la noche.

Y a fin de garantizar que los electores cuenten con todas las herramientas necesarias para ejercer plenamente su derecho a votar, la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James recordó que quienes tengan problemas pueden presentar sus quejas a la línea directa de protección electoral. Los votantes que experimenten problemas pueden consultar las preguntas frecuentes o llamar al (866) 390-2992 o solicitar asistencia en línea.

“Nuestro derecho al voto es la base de nuestra democracia, y cada votante debe poder ejercer ese derecho libremente. Mi oficina estará disponible hasta el día de las elecciones para ayudar a cualquier persona que tenga dificultades para votar y continuará trabajando para proteger la celebración de elecciones libres y justas en todo el estado de Nueva York”, aseguró la Fiscal James. “Me enorgullece apoyar a los neoyorquinos para que hagan oír su voz en las urnas”.

La Fiscalía aseguró que ayudarán con problemas con el voto en ausencia, el voto por correo anticipado o el voto en persona en su centro de votación. La línea telefónica estará abierta de 9:00 am a 6:00 pm durante la votación anticipada y de 6:00 am a 9:00 pm el día de las elecciones formales, el martes 4 de noviembre.

Datos y horarios sobre la jornada de votación anticipada