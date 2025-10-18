Lucha por alcaldía de Nueva York: Cuomo admite que será “muy difícil” ganarle a Mamdani si Sliwa sigue

Horas después del debate de la noche del jueves, ayer el ex gobernador Andrew Cuomo reconoció que le será “muy, muy, muy difícil” ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York mientras el candidato republicano Curtis Sliwa siga en la contienda que lidera el joven demócrata Zohran Mamdani.

Cuomo, quien se presenta como independiente en las elecciones del 4 de noviembre -con voto anticipado desde el 25 de octubre- y se encuentra dos dígitos por detrás de Mamdani en las encuestas, hizo el comentario durante una aparición en el programa de radio WABC del presentador Sid Rosenberg.

El programa de Rosenberg tiene una audiencia mayoritariamente conservadora, y las encuestas respaldan la idea de que el camino de Cuomo hacia la victoria requerirá el apoyo de los republicanos, ya que Mamdani mantiene una sólida base electoral, comentó Daily News. “En ese sentido, Cuomo rogó a los oyentes de Rosenberg que votaran por él en lugar de por Sliwa, una petición un tanto sorprendente, dado que Sliwa no ha dado señales de retirarse”.

“No puede ganar”, dijo Cuomo sobre Sliwa, quien figura en un lejano tercer lugar en las encuestas, detrás del ex gobernador y Mamdani. “Voten por Curtis (…) y votan por Mamdani. De eso se trata”, afirmó el candidato. “Si Curtis no está en la contienda, yo gano y esa es la decisión de los republicanos”, insistió.

Sliwa se mantiene firme, aún sin Trump

En respuesta, Sliwa -quien ha sido calificado como candidato “débil” por el mandatario Donald Trump- reiteró ayer que seguirá en la contienda, diciendo que el discurso de Cuomo denotaba desesperación y en cambio lo instó a él a hacerse a un lado.

En una entrevista telefónica posterior, Sliwa dijo que no sólo seguía en la contienda, sino que se sentía alentado por la cálida respuesta que había recibido a su actuación en el debate. Se refirió a Cuomo, su rival de décadas, como un “cascarrabias” con una “actitud derrotista” que buscaba justificar un pobre desempeño en el debate y una campaña deslucida. “Es como si siempre tuviera una excusa”, afirmó Sliwa a The New York Times. “No entiende que todo este bagaje que arrastra en esta contienda lo persigue a cada paso”.

Según ese diario, Cuomo “Está recibiendo cada vez más ayuda externa. Dos donantes multimillonarios vinculados a Trump han invertido $3,5 millones de dólares en supercomités de acción política (PAC) esta semana, que buscan perjudicar a Mamdani. Estos grupos también buscan persuadir a los votantes republicanos para que descarten a Sliwa y se inclinen por Cuomo. Un grupo similar, New Yorkers for a Better Future (Neoyorquinos por un Futuro Mejor), planea lanzar este fin de semana una campaña de seis cifras que incluirá visitas puerta a puerta y anuncios, dirigida a cientos de miles de votantes rusoparlantes de Brooklyn y Queens registrados como republicanos”. Los donantes fueron identificados como Joe Gebbia, cofundador de Airbnb, y Bill Ackman, líder de Pershing Square Capital Management.

Cuomo “Tiró la toalla blanca, básicamente les dijo a sus seguidores: ‘Si Curtis se presenta, pierdo’. ¿Por qué diría eso? Necesitas que tus seguidores se entusiasmen ahora mismo… No sé por qué alguien lo estaría cuando prácticamente ya está diciendo que ha perdido”, insistió Sliwa al Daily News.

Sliwa y Cuomo se han mantenido firmes en que no abandonarán sus campañas. Cuomo recibió un ligero impulso en las encuestas después de que el alcalde Eric Adams, quien también se postulaba como independiente, abandonara su candidatura a la reelección a finales del mes pasado en medio de índices de aprobación históricamente bajos. Pero ello no parece ser suficiente para revertir la tendencia.

El jueves por la noche, tras el debate Fox News publicó un sondeo que muestra que Mamdani ha subido más y ya tiene el 52% del apoyo, muy por delante de Cuomo (28%) y de Sliwa (14%). Así, el ex gobernador que renunció en 2021 seguiría estando 10% por detrás de Mamdani incluso si consigue el apoyo de todos los votantes republicanos.