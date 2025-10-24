Fiscal de NY Letitia James se declara “no culpable” en acusación federal de fraude hipotecario; señala a Trump de perseguirla

La fiscal general del estado Nueva York, Letitia James, se declaró hoy “no culpable” en Virginia de los cargos federales en un caso de fraude relacionado con los registros hipotecarios que firmó en 2020.

James ha sido una antigua antagonista del mandatario Donald Trump, “quien instó públicamente a la fiscal general Pam Bondi a que la atacara semanas antes de ser acusada”, comentó NBC News. Por ello, en respuesta ha recibido amplio respaldo de los demócratas en Nueva York.

La fiscal estatal se declaró “no culpable” de un cargo de fraude bancario y de declaración falsa a una institución financiera durante su comparecencia esta mañana ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Norfolk.

Normalmente los fiscales federales encargan a sus fiscales adjuntos que presenten pruebas ante los grandes jurados. Pero en una acción sumamente inusual la fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, ex abogada personal de Trump y luego también en la Casa Blanca, presentó personalmente el viernes pruebas sobre James ante un gran jurado antes de que este emitiera la acusación.

En un comunicado posterior a su comparecencia, James declaró: “No se trata de mí. Se trata de todos nosotros, (…) y de un sistema de justicia que se ha utilizado como herramienta de venganza, y como arma contra quienes simplemente hicieron su trabajo y defendieron el estado de derecho. Y un sistema de justicia que, lamentablemente, se está utilizando como vehículo de retribución”. Y agregó: “No me detendré. No me disuadirán. Haré mi trabajo todos los días. Y por eso regreso a Nueva York, porque hay trabajo que hacer para defender el estado de derecho”.

James ha criticado los cargos como “infundados”, calificando su acusación de “nada más que una continuación de la desesperada instrumentalización de nuestro sistema judicial por parte del presidente”.

James planea presentar una moción solicitando la desestimación de su caso, al tiempo que impugna el nombramiento ilegal de Halligan, según informaron sus abogados ayer al tribunal. Halligan asumió el cargo de fiscal federal después de que su predecesor, Erik Siebert, renunciara bajo presión de Trump el mes pasado.

Siebert se había negado a solicitar la imputación de cargos contra James y el ex director del FBI, James Comey, otro enemigo de Trump que fue imputado después de que Halligan presentara pruebas ante otro gran jurado. A principios de este mes, Comey se declaró “no culpable” de los cargos de hacer falsas declaraciones y obstruir un procedimiento del Congreso.

Apoyo sólido en Nueva York

Anoche se realizó una manifestación en el Bajo Manhattan en respaldo a la fiscal general de Nueva York antes de su lectura de cargos en Virginia, reportó ABC News. Allí estuvo la gobernadora Kathy Hochul, quien ratificó su apoyo a James, declarando en Twitter/X que “La utilización del Departamento de Justicia de Trump como arma es claramente política”.

James fue electa por primera vez al cargo en 2018. Volvió a ganar en 2022 y ya anunció que busca su segunda reelección en 2026. En febrero Bondi, la entonces nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial para anunciar una similar demanda al estado Nueva York, así como a la gobernadora Hochul, la fiscal general estatal James y Marc Schroeder -comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado-, alegando que sus políticas limitaban la cooperación con las autoridades federales de inmigración.