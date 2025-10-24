David Zepeda acepta haber tenido “una relación bien bonita” con Aracely Arámbula

David Zepeda, en diversas oportunidades, ha enfrentado ciertos rumores de que aparentemente podría haberse relacionado con Aracely Arámbula. Luego de tantas especulaciones, el actor decidió no cerrarse y acabar con todo lo que se llegó a decir de ellos, sin que alguna de las partes involucradas ofreciera declaraciones al respecto; por ello, lo aceptó.

El mexicano aclaró que fue algo muy breve entre ellos, pero el cariño y el respeto se mantienen intactos; por ello, siguen trabajando juntos sin que se note alguna tensión entre ellos: “Salí, yo algún tiempo salí con Aracely y fue una relación muy bonita, muy corta. Salimos y nos seguimos queriendo muchísimo. Es hermosa, con una gran energía”, dijo en Maxine Woodside.

Ambos actores siempre han buscado la manera de tener un estilo de vida privada lo más cauteloso posible; por ello, se desconoce cuánto tiempo estuvieron juntos y hace cuánto fue eso. Sin embargo, esto les dio motivo para que las cosas, profesionalmente entre ellos, sigan siendo de la mejor forma posible, y se sienten muy a gusto con los retos artísticos que siguen realizando.

“Queremos seguir trabajando juntos porque creo que hay una química muy importante con ella. Hicimos alguna vez un proyecto juntos en una telenovela y luego empezamos ‘Perfume de Gardenia’ hace 15 años. Después, hace unos años, de nuevo, y ahorita de nuevo. Llevamos ya dos giras de teatro juntos, ‘Por qué los hombres aman a las canijas'”, dijo el abogado.

Hace una década y media, David y Aracely se encuentran trabajando juntos en una obra teatral, y ahora acaban de anunciar una gira por Estados Unidos donde asistirá todo el elenco. Además, el público siempre ha disfrutado de la química que entre ellos reflejan, después de todo este tiempo, donde la madurez y el respeto mutuo están presentes.

El actor destacó que siempre es bueno pasar al lado de alguien para dejar recuerdos bonitos, dado el cariño y admiración que en un determinado tiempo existió por la otra parte: “Ahora ‘Perfume de Gardenia’. Entonces es muy importante, cuando se puede, dejar una huella positiva en las personas que vas conociendo, sobre todo cuando hay un amor, hay un respeto, hay un cariño”.

