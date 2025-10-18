¿David Zepeda se ha hecho arreglos en su rostro? El actor habla sin complejos

David Zepeda habló del reto profesional que tuvo con su participación en la telenovela Los hilos del pasado, de TelevisaUnivision con el personaje del padre Salvador Villaseñor y además confesó si se ha hecho retoques estéticos para esta nueva producción.

En una conversación con el programa Hoy, dijo que este remake de Cristal es un proyecto que lo emociona mucho, pues trabajó con un equipo que hizo de esta una experiencia inolvidable.

“Es una historia muy fresca, una historia renovada en todos los sentidos”, afirmó acerca de la telenovela protagonizada por Yadhira Carrillo.

Luego de esto, le preguntaron sobre tratamientos que se ha aplicado para mejorar su imagen y aseguró que no se ha hecho ninguno. Sin embargo, reconoció que hay algunos que le llaman la atención: “He escuchado buenas cosas del ácido hialurónico, no lo conozco en profundidad, no me lo he aplicado, pero la ciencia ha avanzado enormemente”.

Comentó que su novia Lina se encarga en recomendarle cremas humectantes para conservarse mejor.

El público ha reaccionado positivamente a este papel de David Zepeda, pues desde septiembre transmiten la novela por Univision. “El mejor en todos sus personajes cada uno muy diferente, además es el mejor actor, además de guapo, por supuesto”, “Yo sí me confieso con ese padrecito”.

Los hilos del pasado se estrenará el próximo 27 de octubre por la pantalla del canal de Las Estrellas, una oportunidad para que el público mexicano disfrute de esta telenovela.

La trama principal gira en torno a Carolina, una joven de escasos recursos que se enamora de Salvador, quien se ve obligado por sus padres a dedicarse al sacerdocio. Tienen un encuentro íntimo antes de que él se vaya al seminario. Al quedar embarazada y no tener apoyo, Carolina toma la dolorosa decisión de abandonar a su hija, Cristina, en la puerta de una casa adinerada, con la esperanza de que tenga una vida mejor.

