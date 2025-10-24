Toms River: la mejor ciudad para disfrutar de Halloween por sus festivales, según expertos 

Toms River, en Nueva Jersey, se ha consolidado como uno de los destinos más vibrantes de Estados Unidos para celebrar Halloween. Y es que cada año, miles de visitantes acuden a esta localidad costera para vivir un ambiente único entre desfiles, disfraces y festivales familiares.

Incluso, la revista Fodor’s Travel la incluyó recientemente en su ranking de las ciudades más destacadas para disfrutar la temporada, resaltando su espíritu festivo y el compromiso de su comunidad con una de las celebraciones más esperadas del año.

Una tradición que late en cada calle

El principal motivo de este reconocimiento es el gran desfile de Halloween de Toms River, considerado el segundo más grande de Estados Unidos, solo por detrás del de Nueva York. Con más de ocho décadas de historia, este evento reúne carrozas, comparsas, disfraces elaborados y bandas locales en una jornada que combina tradición, creatividad y espíritu comunitario.

La magnitud es tal que las autoridades locales cambian la fecha del “trick-or-treat”, realizada el día 30 de octubre, para que nadie se pierda la celebración, que se ha convertido en el verdadero corazón del otoño en Nueva Jersey.

Un escenario de película

Más allá del desfile, Toms River ha ganado notoriedad entre los amantes del terror por haber sido uno de los escenarios principales de la película The Amityville Horror (1979).

Algunas de sus casas y calles se usaron como localizaciones del clásico del cine de miedo, y hasta hoy, los fanáticos visitan estos lugares durante octubre para revivir parte de la historia cinematográfica.

Este vínculo con el terror ha reforzado la identidad de la ciudad como destino para quienes disfrutan de lo macabro, pero también del ambiente familiar y tradicional que ofrece durante la temporada.

Halloween más allá del desfile

Durante todo el mes de octubre, Toms River también se llena de otras actividades paralelas como ferias escolares, recorridos de casas encantadas, mercados temáticos y festivales gastronómicos. Los negocios locales decoran sus fachadas con calabazas y telarañas, mientras los vecinos compiten por el jardín más aterrador.

Entre las paradas más populares destacan el River Lady Cruise, un paseo en barco por el río bajo luces naranjas y decoraciones de Halloween, y el Ocean County Library Haunted Reading Night, una jornada de lectura de cuentos de terror para niños y adultos.