Lupillo Rivera dice en entrevista con Despierta América que sí se enamoró de Belinda

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, abrió su corazón en una entrevista con el programa Despierta América, una ocasión que sirvió para que hablara de los sentimientos que tuvo hacia Belinda y otros temas como las diferencias entre su familia.

Durante la conversación con el show matutino de la cadena Univision, el exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars dijo que sí se enamoró de la cantante.

“Hay muchas cosas bonitas que no quise contar porque esas son cosas que te guardas, ¿no? como un gran recuerdo, pero de lo que conté no me arrepiento en nada. Es una autobiografía y en las autobiografías se vale todo eso”, comentó.

Al cantante le preguntaron: “¿Te enamoraste de ella?”, y contestó de forma rotunda que sí. Sin embargo, cuando le preguntaron si fue el amor de su vida, aseguró que no estaba seguro.

Acerca de los aprendizajes que obtuvo de sus relaciones pasadas, explicó que para el futuro tiene previsto hacer más viajes con quien se convierta en su pareja, pero también entendió que no debería dar regalos muy grandes.

Lupillo Rivera y las diferencias en su familia

Esta entrevista sirvió para que hablara también de los problemas que han tenido los Rivera desde hace años.

Para el famoso, es necesario que todos pasen por un proceso de revisión y así podrían encontrar una solución a las heridas que tienen.

“A todos nos falta reflexionar y mirarse a uno mismo, criticarse a uno mismo, aceptar que si tuviste un error decir ‘sí la regué con mi carnal, con mi hermana, con mis padres, con mis sobrinos’. Cosas así, uno aceptarse primero y luego ir a pedir el perdón sin esperar que te perdonen o que te pidan perdón ellos”, comentó.

Estos mensajes los envió en medio de la promoción de su libro ‘Tragos Amargos’, que se ha convertido en todo un suceso por las revelaciones que ha hecho de su familia y de sus exparejas.

Sigue leyendo:

· Belinda procede legalmente contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

· Abogado de Lupillo Rivera dice que Belinda “reconoce” que tuvieron una relación

· Lupillo Rivera toma acciones legales contra Belinda por “declaraciones falsas y difamatorias”