Mujer que enfrentó a ICE prohibiendo paso de vehículo táctico en Nueva York se vuelve viral

Una mujer desafío a los agentes federales de inmigración, luego de plantarse frente a un vehículo táctico para no permitirles el paso en la calles de Nueva York durante un operativo. La imagen de la mujer se hizo viral en minutos convirtiendo su acción en un “símbolo de resistencia y coraje”, según describieron algunos medios y personas en redes sociales.

Durante las manifestaciones contra ICE en Nueva York, una mujer de vestido azul marino con círculos blancos fue el centro de atención por su valentía, y su imagen recorrió las redes sociales.

Les hizo señas obscenas

La mujer se paró frente a un vehículo táctico, que pertenece a Investigaciones de Seguridad Nacional, ya que las iniciales HSI estaban a los lados, y les detuvo el paso levantando los brazos y haciendo señas obscenas con los dedos.

Algunos testigos, grabaron el momento y la escucharon gritar: “¡Ellos también son humanos!”. En cuanto se hizo a un lado, agentes federales saltaron del vehículo para dirigirse hacia la multitud.

El acto heroico de la mujer sucedió en cerca de Lafayette y Canal Street en Chinatown.

Se enfrenta a empujones con agentes

En otro video, la misma mujer se enfrenta a empujones contra los agentes federales, que intentaban detener a los manifestantes que protestaron por las redadas migratorias en Nueva York.

Hasta el momento, se desconoce su identidad, quien demostró que una sola persona puede desafiar al sistema.

El pasado 14 de octubre, una mujer se enfrentó a los agentes federales afuera del tribunal de inmigración en Federal Plaza, Nueva York: “Estamos furiosos. Todos estamos furiosos aquí afuera”, grita la mujer mientras caminaba hacia un ascensor.

#Internacional 🗽 NEOYORQUINOS DETIENEN REDADA DE ICE



Vecinos y activistas en Nueva York se organizaron para frenar una redada del ICE contra migrantes. Con solidaridad y resistencia, demostraron que la comunidad unida puede enfrentar la persecución y defender los derechos… pic.twitter.com/itfk0Sr6gn — El Soberano (@ElSoberanoMX) October 22, 2025

Sitio para denuncias

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció la creación de un sitio en línea para que los neoyorquinos puedan enviar fotos y videos de las operaciones de ICE que dejó varios detenidos y generó protestas.

“Todo neoyorquino tiene derecho a vivir sin miedo ni intimidación. Si presenciaron y documentaron la actividad del ICE, les insto a que compartan esas imágenes con mi oficina. Nos comprometemos a revisar estos informes y evaluar cualquier infracción de la ley”, declaró la fiscal James.

