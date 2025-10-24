Óscar de la Hoya minimiza a Zuffa Boxing 

El histórico campeón mundial y actual titular de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, no dudó en expresar nuevamente la molestia y el rechazo que siente hacia Zuffa Boxing, la nueva promotora lanzada por Dana White (presidente de la UFC) y el jeque saudí Turki Al-Ashikh.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por De la Hoya durante una entrevista ofrecida para The Ariel Helwani Show, no considera que esta iniciativa represente una competencia seria para su empresa y reafirmó que su atención seguirá centrada en el desarrollo de nuevos talentos en el boxeo profesional.

Asimismo mostró su total enojo por las intenciones que tienen estas figuras para modificar la Ley Muhammad Ali y así poder implementar un esquema similar al que se vive actualmente en la UFC.

“Yo no tomo en serio esta nueva entidad. Lo que quieren hacer con la Ley Muhammad Ali es cuestionable, si quieres hacer bien las cosas en este deporte, no eliminas una ley que protege al peleador. El peleador es el producto, sin esa cláusula, el peleador queda vulnerable”, expresó al hacer hincapié en que cualquier cambio en esta legislación podría poner en peligro los derechos de los boxeadores.

El dueño de Golden Boy Promotions también destacó que es fundamental identificar a los futuros campeones desde el principio y guiarlos de manera progresiva hacia la cima; algo que considera es un enfoque completamente diferente al de Zuffa Boxing.

“No veo esto como competencia real, yo soy un promotor serio. Voy a promover y desarrollar campeones mundiales desde el inicio. Voy a identificar prospectos y construirlos paso a paso, como hice con Canelo, con Ryan García, y como estoy haciendo ahora con todos mis campeones, no voy a ponerlos a perder de entrada” enfatizó.

“Esto no es boxeo real. Ellos quieren cambiar reglas históricas y hacer un negocio como UFC. Se que Turki ama el boxeo tradicional. Le gusta ver a los mejores pelear contra los mejores una vez que están listos, voy a seguir promoviendo boxeo de verdad. Los peleadores no son para entretenimiento barato; son atletas que merecen desarrollo y respeto”, agregó De la Hoya al asegurar que su lealtad sigue con los promotores y organizaciones que valoran la tradición del boxeo, como Eddie Hearn, Top Rank y Frank Warren.

Mauricio Sulaimán tiene en la mira a Zuffa Boxing de Dana White. Crédito: David Becker | AP

Es importante resaltar que Zuffa Boxing, que surgió en marzo de 2025 como una colaboración entre White y Al-Ashikh, se presenta con la intención de cambiar las reglas del juego en el boxeo.

Fundada bajo el grupo TKO Holdings, la empresa matriz de UFC y WWE, y en alianza con el conglomerado saudí Sela, su misión es modernizar el panorama del boxeo aplicando un modelo de promoción centralizado similar al de la UFC. Su propuesta se centra en garantizar enfrentamientos entre los mejores boxeadores y en establecer una estructura más coherente en los rankings, con el objetivo de ofrecer un espectáculo más organizado y atractivo para los fanáticos.

Sigue leyendo:

–“Manos de Piedra” Durán asegura ser mejor que Julio César Chávez

–Pitbull Cruz advierte del combate elusivo de Lamont Roach

–Marcus Rashford sobre Barcelona: “No estamos en nuestro mejor momento”