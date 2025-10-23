“Manos de Piedra” Durán asegura ser mejor que Julio César Chávez

El legendario boxeador panameño e histórico campeón mundial, Roberto “Manos de Piedra” Durán, no tiene dudas sobre su lugar en la historia del boxeo latinoamericano al considerar que es el mejor boxeador de todos los tiempos en esta región del mundo; ante este hecho sostuvo además que habría derrotado fácilmente al expeleador mexicano Julio César Chávez.

Estas declaraciones las realizó durante una reciente entrevista con Rony Vargas, en la que Durán fue claro cuando se le preguntó sobre cómo habría resultado un enfrentamiento entre ambos peleadores que son considerados como las máximas leyendas del continente.

Roberto Duran y Edgar Ramirez. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

“Chávez, tú estás bien engañado. Te acuerdas que una vez ibas a pelear, te correteé y nunca quisiste pelear. Así que no estés hablando, tú sabes que no puedes conmigo, ni en la calle ni en el ring”, afirmó Durán con seguridad, dejando claro que no hay rivalidad que le asuste y que lo habría superado tanto en el ring como en cualquier otro lugar en el que se enfrentaran.

La discusión sobre quién es el mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos es un tema recurrente en la región, y el panameño no tiene dudas sobre su supremacía por todo lo que logró dentro del ring cuando se mantenía activo.

“Bueno, de todos los boxeadores latinoamericanos, no es porque sea yo, pero soy yo”, comentó Durán con una risa.

Julio César Chávez colgó los guantes con un récord de 107 victorias (85 de ellas por la vía de nocaut), 6 derrotas y 2 empates. A lo largo de su carrera, conquistó títulos en las divisiones de peso súper pluma, ligero y súper ligero.

Julio César Chávez revela lo fácil que era enamorar a las actrices. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Por su parte, Roberto Durán acumuló 119 peleas a lo largo de su carrera, obteniendo 103 victorias (70 de ellas por nocaut) y 16 derrotas; lo que permite que sea ampliamente reconocido como uno de los más grandes boxeadores en la categoría de peso ligero. Sin embargo también fue campeón en welter, súper welter y medio, consolidándose como una leyenda del boxeo mundial.

A pesar de sus retiros de los cuadriláteros, ambos peleadores se han mantenido cercanos a los cuadriláteros al mantenerse como voces firmes que constantemente analizan cada uno de los enfrentamientos que se llevan a cabo; tomando especial énfasis en Julio César Chávez por la actividad de sus hijos y por ser analista deportivo.

