Marcus Rashford sobre Barcelona: “No estamos en nuestro mejor momento”

El delantero británico y figura del FC Barcelona, Marcus Rashford, se mostró alerta ante el partido que tendrán este fin de semana contra el Real Madrid correspondiente al Clásico de LaLiga de España debido al bajo rendimiento en el que llegan a este compromiso que se convertirá en uno de los más importantes de la temporada debido a que están luchando por hacerse con el liderato del torneo que actualmente está en mano de los merengues.

Estas declaraciones las realizó el atacante durante una entrevista ofrecida para el canal de YouTube del FC Barcelona, donde aseguró que el conjunto blaugrana no se encuentra en su mejor momento debido al gran número de lesiones que los han afectado las últimas semanas y es por eso que deben hacer todo lo posible para poder conseguir sumar puntos sea como sea.

Marcus Rashford celebra gol con el Barcelona. (AP Photo/Joan Monfort)

“No estamos en nuestro mejor momento, pero estamos en una buena posición. Así que tenemos que seguir adelante y esforzarnos para dar la mejor versión de nosotros mismos. Si damos nuestra mejor versión, somos uno de los mejores equipos del mundo“, detalló Rashford en sus declaraciones, resaltando que a pesar de todo el equipo está muy bien situado al mantenerse en la segunda casilla de la tabla de posiciones de LaLiga con 22 puntos, solo dos unidades por debajo del Real Madrid (24).

“Tengo muchas ganas del Clásico. Como jugador, tu carrera no es muy larga y luego echas de menos estos partidos. Quiero hacer lo máximo posible para ganar el partido. Va a ser especial. El Clásico es el partido más visto del mundo. Recordar un momento es difícil, porque si eres fan del fútbol, has visto todos los Clásicos. Es importante para aprender de los mejores jugadores y ver cómo juegan en momentos de presión. Recuerdo el hat-trick de Messi en sus primeros días; son grandes partidos que ver. No tienes que ser fan de alguno de los dos para disfrutar el encuentro. Es especial”, agregó.

Durante la entrevista el inglés destacó que el triunfo 6-1 ante el Olympiacos de Grecia en la UEFA Champions League resultó bastante favorable para ellos en el estado anímico, debido a que esto les permitió demostrar que tienen grandes cualidades ofensivas en el terreno de juego a pesar de no haber contado con jugadores como Ferrán Torres y Raphinha.

Marcus Rashford ante el Girona. (AP Photo/Joan Monfort)

“Ganar fue muy importante, todo lo positivo es bueno. Marcar muchos goles; estamos preparados y miramos ya el clásico. Es mi primero, es el partido más grande del mundo del fútbol. Queremos ser lo máximo de positivos posible, y no hubo mejor manera de hacerlo que ganando un partido y marcando muchos goles”, enfatizó.

Para finalizar, Marcus Rashford aseguró que está disfrutando mucho su elección de haber firmado con el FC Barcelona debido a que ha sido muy bien recibido desde que llegó a sus filas; asimismo sostuvo que el entrenador Hansi Flick se ha encargado de impulsar sus cualidades para volver a ser el goleador que era y estar actualmente como uno de los mejores artilleros del balompié español y de todo el continente.

“Estoy disfrutando mucho mi tiempo en España; el tiempo es lo mejor. Un cambio muy grande. Estoy aprendiendo cada día, estoy disfrutando mucho. Espero estar aquí mucho tiempo. Con Roony me llevo muy bien, también Jules o Frenkie. Es un equipo en el que todos nos mezclamos. Estamos unidos. El equipo es fantástico, solo tengo que estar en la posición correcta. Continuaré intentando hacer esto. Tenemos que seguir así para ser nuestra mejor versión. Tenemos mucho más que hacer esta temporada”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Pau Cubarsí apuesta por la filosofía del Barcelona ante el Real Madrid

–Pitbull Cruz advierte del combate elusivo de Lamont Roach

–Brian Rodríguez: “Contento por seguir perteneciendo al Club América”