Pitbull Cruz advierte del combate elusivo de Lamont Roach

El boxeador mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, está más que preparado para el ansiado combate que tendrá contra Lamont Roach a finales de este año para poder demostrar el gran nivel que posee actualmente mediante una victoria; aunque reconoció que dicho enfrentamiento no será tan sencillo como muchos esperan.

El campeón mexicano es consciente de que Roach podría intentar evitar el combate con un estilo de boxeo elusivo, tiene plena confianza en que tiene lo necesario para contrarrestar esa estrategia y quedarse con una victoria categórica.

Cruz, quien ostenta el título interino de campeón súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pondrá en juego su cinturón el próximo 6 de diciembre, cuando se enfrente a Lamont Roach, campeón de peso súper pluma. Este último, quien recientemente peleó en la categoría de peso ligero, ha sido identificado por el “Pitbull” como un rival inevitable en su camino hacia la cima.

Isaac Cruz, right, and Giovanni Cabrera fight during their lightweight boxing match, Saturday, July 29, 2023, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde dejó claro el motivo por el que aceptó el reto al considerar que solo era cuestión de tiempo que ocurriera, por lo que era mejor aprovechar el momento.

“Pues porque sabemos que en algún momento nos lo íbamos a topar, hubiera sido el 6 de diciembre o no hubiera sido, pues sabemos que en un futuro nos lo podíamos encontrar. Y creo que fue así, y al final del día pues estamos contentos de poderlo enfrentar”, expresó el mexicano en sus declaraciones.

Isaac Cruz también es consciente de los retos que puede enfrentar en el ring, especialmente considerando cómo otros boxeadores, como José “Rayo” Valenzuela, le han mostrado que se le puede ganar moviéndose constantemente por el ring, o “corriendo”, como él mismo lo describe. Sin embargo, el Pitbull está decidido a no dejar que esa estrategia funcione.

Pitbull Cruz muestra su apoyo a Julio César Chávez Jr. Crédito: John Locher | AP

“Pues yo creo que sí (va a correr), yo creo que va a querer a boxearme. Pero nosotros estamos trabajando en todos los aspectos, ya sea si quiere salir a correr, si quiere salir a pelear, pues vamos a estar muy bien preparados para cualquier tipo de pelea“, dijo, dejando claro que su equipo ha preparado una estrategia versátil para cualquier eventualidad.

Este enfrentamiento entre ambas figuras del pugilismo mundial se llevará a cabo en la ciudad de San Antonio, Texas, proyectándose como uno de los mejores combates para lo que será el cierre de este 2025.

“Pues no perder la cabeza. No perder la cabeza y trabajar en lo que se está trabajando aquí en el campamento”, concluyó Pitbull Cruz de una manera confiada en que su preparación será la clave para superar cualquier estilo de pelea que le presente su rival.

