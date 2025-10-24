Pati Chapoy a Gloria Trevi: “El daño se lo hizo ella a sí misma”

Pati Chapoy le envió un mensaje a Gloria Trevi dado que la controversia entre ellas no se detiene, situación que se registró por lo que se conoció hace más de dos décadas como el “Clan Trevi Andrade”, y es que la cantante ofreció una entrevista donde dijo que la presentadora de televisión le había causado mucho “daño”, acción que sin duda rechazó la conductora y aseguró que cada cual debe asumir las consecuencias de lo que hace.

“Mira, yo creo que el daño se lo hizo ella a sí misma. Yo documenté una situación donde, si mal no recuerdo, porque esto fue hace 25 años, salieron cinco delitos: cinco delitos de violación, trata de niñas, rapto, trabajo y corrupción de menores, trabajo forzado. Eso fue lo que yo documenté”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

Chapoy dijo que se trata de una situación bastante seria, tras las repercusiones que está teniendo Trevi por lo que llegó a vivir en el pasado con Sergio Andrade; sin embargo, parece que las cosas no se detienen ahí, ya que le consulta a los periodistas si ellos ya le habían preguntado por una situación que se estaría registrando en Estados Unidos.

“No fue una broma. Hace 25 años no se hablaba de este tema. Hoy sí, hoy se habla, y ella, muy lamentablemente, pues está viviendo la repercusión de sus acciones. No sé si ustedes le preguntaron cómo va la denuncia que tiene en este momento de varias jóvenes en California, concretamente en Los Ángeles“, manifestó.

Antes de finalizar su intervención, dijo que ella no le hizo daño a Gloria; solo que se encargó de informar un hecho que se registró y aclaró que ella no es la noticia de lo ocurrido, y que se enfocaran en aquellas personas que resultaron perjudicadas por la situación con Sergio, donde la cantante terminó detenida.

“Yo no hice absolutamente otra cosa más que decir lo que estaba sucediendo en un momento cuando, muy lamentablemente, no se hablaba de esto. Les recomiendo que lean los libros que se han editado, les recomiendo que vean los pódcast de los jóvenes. En este caso, yo no soy la noticia. La noticia son todas las víctimas, que fueron muchísimas y que hoy están levantando la voz”, explicó.

