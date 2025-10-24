Retrasos en la entrega de cheques por inflación en Nueva York: así va el proceso y estos son los nuevos plazos

Casi 4 millones de neoyorquinos siguen esperando recibir su cheque de reembolso de $400, anunciado por la gobernadora, Kathy Hochul, cuyo objetivo es proporcionar “un respiro a los contribuyentes mientras los precios siguen subiendo como resultado directo de la pandemia”.

El anuncio aseguraba que los recursos comenzarían a distribuirse a partir de finales de octubre, pero hay una creciente preocupación porque los cheques no han llegado. Para aliviar la tensión, la directora del Departamento de Impuestos del estado confirmo que existe un retraso provocado por el orden de procesamiento de los cheques y no por la ubicación de los beneficiarios.

El programa devuelve parte de los impuestos estatales a los residentes elegibles y en un a etapa inicial se emitieron 4 millones de cheques de un total proyectado de 8 millones, de acuerdo con Susan Pedo, directora de información pública del Departamento de Impuestos y Finanzas estatal.

“Los cheques no se están distribuyendo geográficamente, se están enviando en el orden en que se procesaron las órdenes. Por lo tanto, no se preocupe si su vecino o un familiar recibió un cheque antes que usted. Los contribuyentes elegibles recibirán sus cheques antes de fin de año, casi para finales de noviembre”, explicó Pedo a ABC News.

También confirmó que los cheques se envían de manera automática, por lo que no es necesario que los contribuyentes presenten alguna solicitud adicional o llenen formularios. Aunque especificó que en casos particulares, como declaraciones conjuntas o el fallecimiento de un cónyuge, el Estado cuenta con información disponible en su portal oficial tax.ny.gov.

El gobierno informó que ya ha devuelto casi $1,000 millones de dólares a los neoyorquinos, aunque se prevé que supere los $2,000 millones una vez que finalice la entrega de los cheques.

Sobre las implicaciones fiscales de este pago, el gobierno de Nueva York señaló que no contará como ingreso estatal sujeto a impuestos y la decisión de si será gravado a nivel federal quedará en manos del IRS, lo que podría provocar un impacto negativo entre algunos contribuyentes.

Para quienes aún no hayan recibido el cheque, la recomendación es contactar directamente al Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, al número 518-457-5181.

¿Quiénes son elegibles para el reembolso por inflación en NY y de cuánto es el pago?

El monto del cheque varía de acuerdo con el nivel de ingresos de cada hogar beneficiado y el tipo de declaración presentada en su declaración fiscal de 2023:

Estado civil: Soltero . Si su ingreso bruto ajustado (BBR) en Nueva York en 2023 fue de $75,000 o menos, su reembolso será de $200. Si su ingreso fue superior a $75,000, pero inferior a $150,000, el reembolso será de $150.

. Si su ingreso bruto ajustado (BBR) en Nueva York en 2023 fue de $75,000 o menos, su reembolso será de $200. Si su ingreso fue superior a $75,000, pero inferior a $150,000, el reembolso será de $150. Casados ​​que presentan una declaración conjunta: Si su Ingreso Bruto Ajustado (INA) de Nueva York en 2023 fue de $150,000 o menos, su reembolso será de $400. Si su INA fue superior a $150,000, pero inferior a $300,000, el reembolso será de $300.

Si su Ingreso Bruto Ajustado (INA) de Nueva York en 2023 fue de $150,000 o menos, su reembolso será de $400. Si su INA fue superior a $150,000, pero inferior a $300,000, el reembolso será de $300. Casados que declaran por separado: Si su ingreso bruto ajustado (GBA) en Nueva York en 2023 fue de $75,000 o menos, su reembolso será de $200. Si el GBA fue superior a $75,000, pero inferior a $150,000, el reembolso será de $150.

Si su ingreso bruto ajustado (GBA) en Nueva York en 2023 fue de $75,000 o menos, su reembolso será de $200. Si el GBA fue superior a $75,000, pero inferior a $150,000, el reembolso será de $150. Estado civil: Jefe de familia. Cuando el ingreso bruto ajustado en Nueva York en 2023 fue de $75,000 o menos, el reembolso será de $200. Si el ingreso fue de más de $75,000 pero no más de $150,000, el pago será de $150.

Cuando el ingreso bruto ajustado en Nueva York en 2023 fue de $75,000 o menos, el reembolso será de $200. Si el ingreso fue de más de $75,000 pero no más de $150,000, el pago será de $150. Estado civil: Cónyuge sobreviviente calificado. Cuando el ingreso bruto ajustado en Nueva York en 2023 fue de $150,000 o menos, el reembolso será de $400. Si el ingreso superó los $150,000 pero no más de $300,000, el reembolso será de $300.

Los requisitos son los siguientes:

Presentar la declaración de impuestos sobre la renta como residente del estado de Nueva York para el año fiscal 2023

Reportar ingresos que estén dentro de los límites establecidos

No haber sido reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente

Haber sido residente de Nueva York durante todo el año fiscal 2023.

