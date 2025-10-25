Ana Patricia Gámez sobre su primer divorcio: “Fue duro para mí”

Ana Patricia Gámez se casó por primera vez cuando tenía 19 años, pero en enero de 2013 anunció a través del programa Despierta América, que se transmite en Univision, que se iba a separar. Luego, con el transcurrir de los años, mencionó que fue una etapa de su vida que le dolió bastante, aunque le agradeció toda la experiencia que tuvieron.

“Ya no estamos juntos, pero le deseo lo mejor. Gracias por seis años de feliz matrimonio. Fue un gran hombre. Y si yo no fui esa mujer que le va a dar esa felicidad, espero que encuentre en otra persona eso que él buscaba en mí. Dios te bendiga y tú sabes que te quiero mucho”, dijo Ana Patricia.

Cuando se registró esa situación para la conductora de televisión, la lluvia de comentarios negativos hacia ella no se detuvo, debido a que comenzaron a decirle que todo era parte de que había ganado un certamen de belleza y que también trabajaba en la pantalla chica.

“Fue duro para mí y fue quizá un poco frustrante porque me tachaban de varias cosas. Me decían que simplemente estaba terminando esa relación porque había ganado (Nuestra Belleza Latina), porque ahora trabajaba en televisión. Esto es totalmente falso. El hecho de que una persona termine con otra no es porque ahora está en una posición o porque ahora es conocida; simplemente las relaciones se acaban cuando el amor hacia la persona con la que estás se acaba”.

De las dos partes involucradas, ella fue la que realizó el trámite legal para divorciarse, dado que una persona con la que ya estaba le mencionó que no se sentía en la capacidad de realizar eso, pero él ya había gestionado todos los papeles y no iba a firmar. Antes de finalizar sus declaraciones, dijo que no estaba arrepentida de la decisión que había tomado.

“En cuestiones de papeleo, yo tomé las riendas del asunto. Yo fui quien consiguió una abogada que me ayudó a tramitar el divorcio porque él sí me dijo: ‘Yo no puedo hacer eso, te pido que tú lo hagas por mí y en el momento en que tenga que firmar los papeles, lo hago’. Y así fue. No puedo decir que me arrepiento porque en realidad yo me casé conscientemente de lo que estaba haciendo”, añadió.

