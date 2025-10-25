“Big Papi” advierte a los Dodgers del “poder silencioso” de los Blue Jays

La derrota de los Los Angeles Dodgers en el primer encuentro de la Serie Mundial 2025 ante los Toronto Blue Jays ha encendido las alarmas y ha provocado la intervención del legendario David Ortiz.

El miembro del Salón de la Fama, y tres veces campeón de Serie Mundial, ha lanzado una fuerte advertencia a la franquicia angelina, recordándoles que la postemporada se gana con estrategias que van más allá del poder ofensivo.

“Big Papi”, conocido por su perspicacia en el análisis del juego de octubre, explicó que la fortaleza de los Blue Jays reside precisamente en su enfoque de bateo, una cualidad que históricamente ha sido la clave para superar a los mejores lanzadores en playoffs, y que fue evidente en el revés del Juego 1.

Ortiz enfatizó que el entorno de la postemporada transforma el béisbol, haciendo que la habilidad de evitar el ponche sea una virtud invaluable. Según el dominicano, la ofensiva de Toronto tiene una característica que la hace letal y que los Dodgers deben contrarrestar si quieren igualar la serie.

El exjugador fue directo al señalar dónde radica el verdadero peligro de la novena canadiense:

“La ofensiva de los Blue Jays existe algo que tienen pocos equipos en lo que se llaman los playoffs y es que ellos ponen la bola en juego.”

Alejandro Kirk fue decisivo para los Blue Jays en el primer juego de la Serie Mundial. Crédito: David J. Phillip | AP

Ortiz destacó la mentalidad de contacto de Toronto, contrastándola con la dependencia en el jonrón: “Son bateadores que en lo tradicional del juego se ponchan poco, batean mucho la bola hacia el terreno opuesto y eso tiene su poder en los playoffs porque todo el mundo entiende que dando jonrones es que se ganan los juegos y adivina qué, en los playoffs el picheo se pone más difícil.”

El mensaje a la ofensiva de Los Ángeles

Para el exslugger de Boston, la derrota en casa no es un simple tropiezo, sino un recordatorio de que deben ajustar su enfoque, ya que la fórmula del éxito en octubre es la consistencia, algo que los Blue Jays ya han demostrado.

“Cuando tú nada más tratas de [darle un swing grande] y dar jonrones, la bola se te pone más pequeña, a diferencia de lo que están haciendo los Blue Jays.”

Con los Dodgers ahora con una desventaja de 0-1 en la serie al mejor de siete, el mensaje de David Ortiz es claro: el equipo de Los Ángeles debe despertar rápidamente. La Serie Mundial acaba de empezar y la ofensiva de contacto de Toronto representa una amenaza constante que debe ser respetada en los juegos venideros.

Sigue leyendo:

Blue Jays tomaron ventaja en la Serie Mundial ante Dodgers con jonrón del mexicano Alejandro Kirk

Kike Hernández a un paso de ser el jugador con más juegos de playoffs en la historia de los Dodgers

El precio de la gloria: el choque entre dos de las nóminas más elevadas de la MLB en la Serie Mundial

