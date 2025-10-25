Germán Berterame confía en Javier Aguirre para estar en la selección mexicana

El presente futbolístico de Germán Berterame no pasa desapercibido gracias al impresionante rendimiento que ha registrado con los Rayados de Monterrey, motivo por el que Javier “Vasco” Aguirre lo incluyó en la lista de convocados de la Selección Mexicana para lo que es este proceso de cara al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá;, una oportunidad que el delantero argentino naturalizado mexicano recibe con ilusión y compromiso.

Durante una entrevista ofrecida en el programa Faitelson Sin Censura, el atacante rayado compartió su sentir sobre este momento de su carrera y abordó distintos temas, desde la mentalidad que exige el “Vasco” hasta la situación de los futbolistas jóvenes en México y su experiencia como naturalizado.

Berterame destacó la buena relación que mantiene con el entrenador del Tri y la importancia del trabajo mental dentro del equipo para poder cumplir los objetivos de llegar lo más lejos posible en la máxima competencia de selecciones de la FIFA.

“Eso nos lleva a que no solamente el futbolista, sino todo el equipo crezca, fuerte mentalmente”, señaló, aludiendo a la exigencia y aprendizaje constante que el técnico busca inculcar en sus jugadores.

Sobre el papel de los jóvenes dentro del fútbol mexicano, el delantero admitió que aunque en ocasiones los extranjeros ocupan muchos lugares, las oportunidades están ahí para quienes demuestran su talento.

“Los futbolistas jóvenes tienen que ir demostrando que se pueden ganar una oportunidad, no importando si son mexicanos o extranjeros y ganarse un sueldo alto. Todo eso lleva trabajo, dedicación, humildad, sacrificio y las oportunidades se presentarán”, expresó.

Perspectiva sobre Gilberto Mora

El atacante tomó como referencia a una de las nuevas promesas del balompié nacional, Gilberto Mora, a quien considera un ejemplo del futuro del fútbol mexicano. Según Berterame, Mora posee una gran visión de juego y la mentalidad adecuada para llegar lejos.

Germán Berterame. Foto: Imago7/Nora Guerrero

“Un chico muy inteligente, que sabe manejar el juego, con buena visión… va a llegar muy alto, con humildad, disciplina y mentalidad fuerte”, dijo el jugador de Rayados en sus declaraciones.

Finalmente, Berterame compartió una anécdota personal que refleja lo especial que ha sido este proceso para él y su familia. Tras marcar su primer gol con la Selección Mexicana, recibió una llamada de su padre desde Argentina y las felicitaciones de su esposa. Pero lo que más lo conmovió fue ver a su hija menor cantar emocionada el himno nacional cada vez que lo ve con la camiseta del Tri.

Con humildad y determinación, Germán Berterame vive uno de los momentos más importantes de su carrera, consciente de que el trabajo, la mentalidad y la unión son las claves para seguir dejando huella en el futbol mexicano.

