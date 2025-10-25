Lucas Ocampo asegura que Monterrey no debe ser descartado para ganar la Liga MX

El futbolista argentino de Rayados de Monterrey, Lucas Ocampo, aseguró que el equipo se mantiene como uno de los principales candidatos para conquistar el título de campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante el gran ritmo competitivo que han mostrado en los últimos 14 juegos de la ronda regular y que prácticamente los clasifica de manera directa a la Liguilla.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante la conferencia de prensa previa al partido que disputarán este domingo contra la Máquina de Cruz Azul por la Jornada 15 de la competencia azteca; reconociendo que no deben minimizar a los regiomontanos y que están haciendo todo lo posible tanto dentro como fuera del terreno para levantar ese título que se les ha hecho esquivo los últimos años.

“Bueno, el que nos quiera llamar o no candidato, que mire, la tabla ahora mismo, ¿no? Al final, si no, jugaríamos tres partidos al año con tres equipos y que digan si estamos para liguilla o no”, expresó.

Lucas Ocampo. Foto: Imago7/Nora Guerrero

Asimismo aprovechó la oportunidad para comparar el rendimiento de los Diablos Rojos de Toluca contra el de Rayados de Monterrey; esto al considerar que el equipo de Antonio Mohamed es uno de los más elogiados en la competencia por todo lo que han logrado desde que conquistaron el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“Creo que estamos ahí arriba, estamos a dos puntos, si no me equivoco de Toluca, que todo el mundo habla maravilla del Toluca, que es un gran equipo, que nos hizo daño el partido que jugamos, pero estamos solamente a dos puntos, así que algo estaremos haciendo bien, esperemos seguir mejorando para entrar a la liguilla de la mejor manera, y ojalá que este año sí se nos de (el título). Esperemos seguir mejorando para entrar a la liguilla de la mejor manera, y ojalá que este año sí se nos dé, ¿no?”, resaltó.

“Los partidos al final lindos, los partidos que aunque ya estamos en el final, casi entrando a la liguilla, son los partidos que todos quieren jugar, todos quieren estar de la mejor manera… tanto como ellos como nosotros nos tomamos estos partidos con esa motivación plus, porque la gente también lo vive de otra manera. Así que así que nada, se viene dos semanitas intensas para, para terminar y y empezar la Liguilla”, agregó.

Para finalizar, Lucas Ocampos reconoció que explotó contra su director técnico luego de ser sustituido en la segunda mitad del partido contra el FC Juárez y es por ese motivo que pidió perdón por lo ocurrido asegurando que fue el calor del momento.

“No hay nada nuevo igual, creo que me enojé un montón de veces, pero son cosas momentáneas. Sé que todo mundo sabe que todos queremos jugar y todos queremos jugar noventa minutos, pero a veces no se puede, pero son cosas que a veces pasan en el partido”, concluyó.

Actualmente Rayados de Monterrey se ubica en la tercera posición de la tabla de clasificación con un total de 30 puntos acumulados hasta la fecha producto de nueve triunfos, tres empates y dos derrotas, estando a solo dos unidades de los Diablos Rojos de Toluca.

Sigue leyendo:

–Lamine Yamal recibe elogios de una leyenda del Real Madrid

–Checo Pérez asegura que Max Verstappen quedará campeón de la F1

–Pau Cubarsí apuesta por la filosofía del Barcelona ante el Real Madrid