Gilberto Mora revela la verdad sobre el interés del Real Madrid

El mediocampista de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, ha estado inmerso en una fuerte ola de rumores las últimas semanas sobre el posible interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios para las próximas temporadas tras el gran trabajo mostrado tanto dentro de la Liga MX como con la selección de México en la edición 2025 de la Copa Oro, torneo en el que resultaron campeones con un impresionante trabajo competitivo bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Ante este hecho el jugador representado por Rafaela Pimentel conversó con diversos medios de comunicación en los que aseguró que simplemente se tratan de rumores por parte de hinchas y otros seguidores del balompié; afirmó que lo único que ha visto sobre esa presunta negociación es lo que se ha reflejado a través de las redes sociales y que por el momento lo único que desea es poder ayudar a los Xolos a obtener los mejores resultados posibles en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Creo que son puros rumores, lo único que he visto son de las redes sociales. es un orgullo para mí que los grandes equipos pregunten. Trato de enfocarme en lo mío y que en la cancha salgan las cosas. Trato de disfrutar, vivir el presente y sacar mi fútbol en la cancha, y agradecer a toda la gente que me apoya”, expresó.

Mora se encuentra actualmente dentro de la concentración de la selección mexicana Sub-20 como parte de su preparación para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo a finales de septiembre en Chile, torneo en el que los aztecas esperan poder sumar buenos resultados para aspirar al título de campeón.

Loco Abreu aplaude la entrega de Gilberto Mora. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Creo que cuando vas a un Mundial, todos los rivales son fuertes, tenemos que dar lo mejor de nosotros y representar a México de la mejor manera. No tenemos que achicarnos ni agrandarnos”, agregó Mora en sus declaraciones.

A pesar de tener apenas 16 años, el mediocampista se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Eduardo Arce para competir en la Liga MX, afirmando que todos en la plantilla tienen voz de mando y se apoyan entre sí para poder sumar los resultados esperados en cada uno de los compromisos con la finalidad de sumar puntos y escalar en la tabla.

“Todos somos líderes, los que estamos en Selección Mexicana tenemos que ser líderes. Trato de igual serlo, sacar mi fútbol, eso va a ayudar mucho”, concluyó.

Xolos de Tijuana está teniendo un torneo Apertura 2025 de la Liga MX aceptable al ir actualmente en la séptima posición de la tabla de clasificación con 12 puntos acumulados producto de tres victorias, tres empates y una derrota, por lo que su aspiración es seguir venciendo para poder avanzar a la Liguilla.

