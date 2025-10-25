Google busca a personas para probar su nuevo dispositivo Pixel; así se puede participar 

Google ha lanzado una invitación muy exclusiva para usuarios de su programa Superfans: solo 15 personas serán seleccionadas para probar un nuevo dispositivo Pixel aún no anunciado. Esta iniciativa se enmarca en su programa “Trusted Tester” y guía directa hacia su comunidad más fiel.

Aunque Google no ha confirmado públicamente todos los detalles, medios especializados como The Verge señalan que los participantes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad además de otras medidas.

¿En qué consiste el programa de prueba?

Según el mismo medio, el programa está dirigido exclusivamente a los miembros del programa “Pixel Superfans” en Estados Unidos. La convocatoria se encuentra abierta y los seleccionados serán parte de la fase previa al lanzamiento de un nuevo Pixel.

Los dispositivos de Google han obtenido buenas reseñas y críticas de especialistas. Crédito: Google

Según las reglas filtradas, los participantes deberán ser mayores de 18 años, residentes en EE.UU., no ser empleados de Google ni del gobierno, y responder un breve cuestionario sobre su experiencia con dispositivos Pixel.

Una vez elegidos, los testers recibirán el dispositivo en manos, lo usarán con una carcasa especial para proteger el diseño y deberán reportar errores, enviar sugerencias y devolver el equipo al finalizar el periodo. Para todo lo anterior, será obligatoria la firma de un NDA.

Cómo puedes participar

Asegúrate de pertenecer al programa Pixel Superfans y de haber recibido una invitación vía correo electrónico por parte de Google. Responde el formulario que incluye preguntas como: “¿Cuántos dispositivos Pixel has tenido?”, “¿Qué mejorarías?” y “¿Qué función mágica añadirías?”. Si eres preseleccionado, pasarás a una segunda fase de preguntas y debes estar preparado para cumplir requisitos de confidencialidad, uso de carcasa y feedback estructurado. Ten en cuenta que solo hay 15 plazas disponibles y que la convocatoria está limitada a EE.UU.; Google aún no ha anunciado una versión global del programa.

¿Por qué lo hace Google?

Este tipo de iniciativa representa un cambio en la estrategia de desarrollo de hardware de Google. Al permitir que los propios usuarios fieles prueben prototipos, la empresa busca obtener feedback real de uso cotidiano, reducir filtraciones y reforzar la comunidad Pixel.

Para quienes aspiren a participar, es una oportunidad poco común de colaborar directamente con una de las marcas más importantes del mundo móvil.

