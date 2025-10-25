Hispano murió atropellado en Virginia mientras huía de agentes de ICE

Un ciudadano hondureño identificado como José Castro Rivera murió tras ser atropellado en una autopista del estado de Virginia cuando intentaba escapar de una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Según el informe de la Policía de la ciudad de Norfolk, difundido este viernes, el hombre abandonó su vehículo y trató de huir a pie durante un operativo migratorio.

En su intento por escapar, cruzó la autopista interestatal I-264, donde fue embestido por un automóvil. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, Castro falleció en el lugar del accidente.

Las autoridades locales confirmaron que el incidente ocurrió en medio de un despliegue de agentes federales en la zona, aunque no precisaron detalles sobre el operativo ni el estatus migratorio del hondureño, reseñó EFE.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes condenaron el hecho y advirtieron que refleja el ambiente de temor que viven las comunidades indocumentadas en Virginia.

“El miedo está empujando a la gente a huir, incluso a costa de su vida”, declaró un portavoz de la organización New Virginia Majority a medios locales.

El caso ocurre en el contexto de una intensificación de las redadas migratorias en todo el país, impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha ordenado operaciones masivas del ICE en ciudades con alta presencia de migrantes, como Chicago, Portland y otras jurisdicciones gobernadas por alcaldes demócratas.

