ICE arrestó a adolescente latino en trámite junto a contralor de NYC; su madre se había autodeportado para “salvarlo”

Joel Camas, estudiante ecuatoriano de 16 años residente de El Bronx (NYC) con estatus migratorio especial fue arrestado y detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un registro rutinario obligatorio, informaron sus abogados en una demanda que busca su liberación.

Camas, un menor no acompañado que cursa de 3er año en Gotham Collaborative High School, fue descrito en documentos judiciales como “E.J.C.C.”. A pesar de tener un estatus de protección reservado para menores que han sido víctimas de abuso, negligencia o abandono por parte de sus padres –Special Immigrant Juvenile Status (SIJS)-, los agentes de ICE lo detuvieron el jueves en una corte migratoria en 201 Varick St, en el Bajo Manhattan, con la intención de trasladarlo fuera de Nueva York y deportarlo a su natal Ecuador.

Según documentos judiciales presentados en el tribunal federal de Manhattan, Camas ingresó a Estados Unidos con su madre Elvia Chafla, alrededor del 4 de diciembre de 2022, buscando asilo por la violencia de pandillas y las amenazas de muerte en Ecuador. Luego ella se “autodeportó” para proteger a su hijo de nuevas medidas migratorias, declaró a The New York Times. “Por eso lo dejé… No sabía que esto pasaría”.

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, lo acompañó el jueves como ya había hecho con media docena de jóvenes inmigrantes a sus citas de registro. Todas, excepto ésta, transcurrieron sin incidentes. “Su esperanza era volver a clases”, declaró Lander al Daily News. “Esa fue la última vez que lo vimos”, dijo, y agregó que Camas podría ser el primer menor no acompañado detenido en la ciudad de Nueva York durante el segundo mandato de Trump.

“Las acciones de ICE de arrestar a un menor -con estatus legal reservado para menores particularmente vulnerables- durante un registro rutinario son de una crueldad asombrosa y una clara violación de la ley de inmigración estadounidense y de la Constitución”, declaró Elizabeth Gyori, abogada principal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), en un comunicado.

Sus abogados creen que Camas aún se encuentra detenido en El Bronx. “Estaba haciendo exactamente lo que el gobierno le pidió al presentarse a su control de ICE y buscar una vía legal para obtener la ciudadanía. Cuando la administración Trump castiga a niños con estatus legal por seguir las reglas, convierte nuestro sistema judicial en una farsa. Con esta demanda, este régimen no puede salirse con la suya”, agregó Gyori.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley. A nivel nacional, han muerto al menos 20 migrantes en 2025 bajo custodia de ICE, la cifra más alta en cinco años.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.