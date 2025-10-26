Arcángel dice que ha gastado casi $500,000 dólares en tatuajes

El reguetonero Arcángel visitó este 25 de octubre el reality show La casa de Alofoke y fue la oportunidad perfecta para contarle a los participantes varios detalles de su vida.

Una de las preguntas que le hicieron al intérprete de ‘Pa’ que la pases bien’ fue acerca de los tatuajes que tiene en su cuerpo, algo que no solo tiene un valioso significado para él, sino que además representa una inversión de casi $500,000 dólares.

“Todo depende del tiempo que vayas a estar, porque ellos cobran por hora. Todo lo que tú ves, yo tenía unos tatuajes que parecía que me los hice en la correccional (…) yo tenía un poco de disparates porque yo ponía a los panas míos a practicar encima de mí, era el lienzo”, dijo al comienzo de su relato.

Luego de esto, explicó que con el tiempo fue corrigiendo varios de sus diseños con un artista que tatúa a personalidades como Lebron James.

Los tatuajes de Arcángel

Alofoke, en medio de la conversación, le preguntó cuánto valen sus tatuajes y él contestó: “Yo mando al tipo a revisar, porque hay gente que le pone ketchup, demasiado, pero yo sin mentirte, tengo casi medio millón de dólares en tinta”, afirmó.

Arcángel mostró varios de los artes que se ha hecho y que lo hacen sentir orgulloso pues son recuerdos de personas o momentos importantes en su vida.

“Yo me he dormido cinco veces ya, cada sesión vale, con Ganga Tattoo, saludos a mi pana, él me ha dado par de descuentos, pero la primera sesión fueron $100.000 dólares, él le ha bajado a $80.000 dólares la segunda vez”, comentó el puertorriqueño.

La visita del cantante a La casa de Alofoke sirvió para que muchos conocieran más su lado humano, también hablara de momentos difíciles, como la muerte de su hermano Justin Santos en un accidente de tránsito y del éxito detrás de su carrera.

