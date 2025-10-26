Lula da Silva negociará los aranceles de Brasil tras reunión con Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la reunión que mantuvo este domingo en Kuala Lumpur con su par estadounidense, Donald Trump, fue “excelente” y confirmó que los dos países iniciarán “de inmediato” negociaciones comerciales. Mientras que el presidente estadounidense celebró la reunión con el mandatario brasileño.

“Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, escribió Lula en X.

Por su parte, la Casa Blanca publicó en la misma red social, la opinión de Trump sobre su encuentro con el presidente brasileño.

“Es un gran honor estar con el presidente de Brasil… Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países… Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así.”

President Trump meets with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva at ASEAN summit. 🇺🇸🇧🇷



"It's a great honor to be with the President of Brazil… I think we should be able to make some pretty good deals for both countries… We always have had a good relationship — I… pic.twitter.com/SVrcCrjUWo — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

“Instrucciones para iniciar hoy mismo una negociación”

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira había indicado a los medios de comunicación, que la reunión había sido “muy positiva y productiva”.

“El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”, según el ministro brasileño.

En el encuentro, Lula “renovó el pedido brasileño de suspensión de las aranceles impuestas a las exportaciones brasileñas durante el proceso de negociación” entre los dos países, dijo Vieira.

“Acuerdos muy buenos”

Indicó además que Lula pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, su esposa y otros brasileños.

Brasil y EE.UU. se vieron envueltos en algunos problemas, después de que Washington decidiera aplicar un arancel del 50 % a productos brasileños en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

El presidente estadounidense estuvo en Malasia, donde se celebra la cumbre de ASEAN, siendo este viaje la parada inicial de la primera gira asiática de su segundo mandato. Al inicio del encuentro con Lula da Silva, señaló que confiaba en que lograrían “acuerdos muy buenos”.

Con información de Deutsche Welle

