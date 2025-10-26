Fallece a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Lost in Space’

June Lockhart, una de las actrices más queridas y reconocibles de la televisión estadounidense, falleció a los 100 años por causas naturales en su hogar de Santa Mónica, California, informó su familia.

Con una carrera que abarcó más de ocho décadas, Lockhart fue sinónimo de elegancia, calidez y versatilidad y su nombre quedó grabado en la historia de la cultura popular gracias a sus papeles en ‘Lassie’, ‘Lost in Space’ y ‘Petticoat Junction’.

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, June Lockhart creció rodeada de arte, pues era hija de los actores Gene y Kathleen Lockhart. Debutó en el cine con apenas 12 años, en ‘A Christmas Carol’ (1938), compartiendo créditos con sus padres. Antes de cumplir los 25 ya había trabajado en títulos destacados como ‘Sergeant York’ (1941), ‘Meet Me in St. Louis’ (1944) y ‘She-Wolf of London’ (1946). En Broadway, su talento fue igualmente reconocido, donde recibió el primer Premio Tony otorgado a una actriz debutante.

Lockhart alcanzó fama mundial en 1958 con su papel de Ruth Martin en la serie ‘Lassie’, papel por el que obtuvo una nominación al Emmy. Durante más de 200 episodios, interpretó a una madre amorosa y protectora, convirtiéndose en referencia para los espectadores de la época.

En 1965, Lockhart volvió a marcar un hito al interpretar a Maureen Robinson en ‘Lost in Space’, serie que combinó aventura, ciencia ficción y drama familiar. Su personaje, la matriarca de una familia extraviada en el cosmos, inspiró a generaciones de jóvenes fascinados por la exploración espacial. Su conexión con la NASA fue tal que en 2013 recibió la Medalla al Logro Público Excepcional por su contribución a la divulgación científica y su apoyo a la exploración espacial.

A lo largo de su extensa carrera, June Lockhart acumuló más de 200 créditos en cine, teatro y televisión. Entre sus últimas apariciones se cuentan participaciones en ‘Full House’, ‘The Drew Carey Show’, ‘General Hospital’ y un cameo en la versión cinematográfica de ‘Lost in Space’ (1998).

Además de su trayectoria artística, Lockhart destacó por su labor como divulgadora científica y su cercanía con astronautas y científicos

Le sobreviven sus hijas, Anne y June Lockhart, así como cuatro nietos.

