Kim Kardashian planea convertirse en abogada litigante: “Estaré cualificada en dos semanas”

La empresaria e influencer Kim Kardashian confesó que planea hacer cambios importantes en su futuro profesional. La dueña de Skims ha tenido una carrera caracterizada por su glamoroso y polémico estilo de vida. Sin embargo, tras estudiar abogacía durante seis años Kim Kardashian confesó que planea dejar atrás su antigua imagen y convertirse en abogada litigante.

Durante su aparición en “The Graham Norton Show”, Kim Kardashian dijo que tras presentar el examen de derecho en julio pronto podrá ejercer la abogacía.

“Estaré cualificada en dos semanas. Espero ejercer la abogacía. Quizás en 10 años deje de ser Kim K y me convierta en abogada litigante. Eso es lo que realmente quiero”, dijo en el programa.

En mayo de este año la modelo celebró haber recibido el título en derecho después de estudiar la carrera durante seis años bajo una modalidad especial. Kim Kardashian no estudió abogacía en una universidad tradicional sino a través de una modalidad especial bajo la supervisión de un abogado y un juez.

Kim Kardashian siempre soñó con convertirse en abogada, una decisión influenciada por su fallecido padre Robert Kardashian, quien participó en el equipo de abogados del polémico caso de O.J Simpson.

“Los mejores abogados me dijeron que este era un camino casi imposible y más difícil que el camino tradicional de la facultad de derecho, pero era mi única opción y me siento muy bien de estar aquí y en camino a lograr mis objetivos, dijo a Vogue Hong Kong en 2022.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil para Kim Kardashian. La empresaria tuvo que combinar sus extensas horas de estudio con sus muchos compromisos laborales. Además, en un año reprobó el “baby bar”, un exámen especial para estudiantes de primer año, tres veces en un año.

“Esto no fue fácil ni me lo dieron todo. Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me recuperé, estudié más y volví a intentarlo hasta que lo logré”, compartió en una publicación de Instagram en diciembre, tras aprobar por fin.

Kim Kardashian ha mostrado especial interés en la reforma penitenciaria. La empresaria confesó que su sueño es fundar un “bufete de abogados exitoso”.

