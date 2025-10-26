Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación en su primera aparición pública

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmaron su relación al hacer su primera aparición pública como pareja en París, para celebrar el cumpleaños de la artista.

Tras varias citas discretas, la intérprete de ‘Roar’ y el político canadiense se dejaron ver tomados de la mano saliendo de un espectáculo en el cabaret Crazy Horse de París, según reportó TMZ.

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron públicamente su relación al dejarse fotografiar sonriendo y tomados de la mano frente a las cámaras.

Durante el verano surgieron rumores de una inesperada relación entre Katy Perry y Justin Trudeau luego de que fueron captados cenando en un exclusivo restaurante en Montreal. Luego, el ex primer ministro fue visto disfrutando de uno de los conciertos de Katy Perry de su gira ‘Lifetimes’ en Canadá.

Hace varias semanas, la pareja de celebridades fue vista disfrutando de un día en un yate en las costas de California. Hasta ese momento la pareja mantenía su romance de forma discreta, pero con su reciente cita parisina la cantante y el expolítico confirman oficialmente su relación. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Ambos iniciaron este nuevo romance luego de sus respectivas rupturas con sus parejas anteriores. Katy Perry se separó del actor Orlando Bloom a mediados de este año tras casi nueve años de relación intermitente. De esa unión nació su hija Daisy, de cinco años, cuya crianza la comparte con su expareja.

En el comunicado en el que anuncian la separación, Katy Perry y Orlando Bloom afirman que estarán centrados en la crianza de su hija Daisy. “Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, subraya el comunicado.

Trudeau, por su parte, se separó de su esposa de 18 años , Sophie Grégoire, en 2023. De este matrimonio nacieron tres hijos Xavier, de 17 años, y Hadrien, de 11, y su hija Ella-Grace, de 16. El político mantiene un perfil bajo desde que dejó la jefatura del gobierno de Canadá en marzo de 2025. Desde entonces, se ha dedicado a actividades académicas y conferencias internacionales.

