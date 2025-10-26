Nelly Furtado se retira de los escenarios tras meses de críticas a su físico

La cantante canadiense Nelly Furtado, quien cuenta con con casi tres décadas de trayectoria, sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios a los 46 años.

La ganadora del Grammy, conocida por temas como “I’m Like a Bird” y “Turn Off the Light”, compartió un mensaje en sus redes sociales tanto para celebrar su legado como para justificar su inesperada decisión, con motivo del aniversario 25 de su álbum de debut, ‘Whoa, Nelly!’.

“25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso”, escribió la artista al pie de una imagen suya a los 20 años y un video reciente de una actuación en Berlín.

Y aunque no citó las críticas que ha recibido durante meses sobre su físico por el aumento de peso que ha tenido, la cantante celebró sus logros, agradeció a sus fans y aseguró que buscará nuevos retos creativos que, dijo, considera “más adecuados” a sus circunstancias actuales.

“Dejando todo esto de lado, he decidido alejarme de la actuación por el previsible futuro y dedicarme a otros proyectos creativos y personales que creo que se adaptarán mejor a esta próxima fase de mi vida”, explicó.

Sin embargo, Furtado aclaró que su decisión no significa un adiós total a la música.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera y todavía me encanta escribir música, ya que siempre lo he visto como un pasatiempo que tuve la suerte de convertir en una carrera”, afirmó, enfatizando que continuará identificándose como compositora.

Con siete discos publicados y una influencia notable en el pop de inicios de los 2000, Nelly Furtado agradeció a sus fans de todas las generaciones por escuchar y vibrar con su música y asistir a alguno de sus espectáculos. También hizo un reconocimiento a quienes la ayudaron a hacer realidad sus sueños pop a nivel creativo y organizativo.

“Gratitud infinita a cualquiera que alguna vez haya escuchado y vibrado con mi música y haya asistido a cualquiera de mis espectáculos”.

“Agradezco profundamente a todos aquellos que han trabajado tan duro para ayudarme a hacer mis sueños pop realidad a un nivel creativo y organizacional. Agradezco a todos mis brillantes y leales colaboradores”.

Como era de esperase, la noticia generó una oleada de reacciones de tristeza entre sus seguidores, pero también muchos mensajes donde le externaron su apoyo.

