Lamine Yamal y Dani Carvajal protagonizan fuerte cruce tras el Clásico entre Real Madrid y Barcelona (Video)

Lamine Yamal vivió una noche complicada en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, disputado en el Santiago Bernabéu. Más allá de su discreta actuación dentro del campo, el joven atacante español fue protagonista de una acalorada discusión con Dani Carvajal al término del encuentro, lo que desató un momento de alta tensión entre ambos equipos.

El pitazo final de Soto Grado fue el punto de partida de una serie de enfrentamientos verbales entre jugadores. Dani Carvajal, compañero de Lamine en la selección española, fue el primero en encarar al azulgrana para recriminarle unas declaraciones previas al partido en las que el futbolista del Barça hizo alusión a los supuestos “robos” y a las quejas del Real Madrid.

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025

El lateral merengue le hizo un gesto con la mano derecha, insinuando que debía “hablar menos”, lo que encendió la reacción del joven culé. En ese momento, Thibaut Courtois también se acercó para sumarse al reclamo, mientras varios futbolistas de ambos clubes intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Cuando parecía que la tensión se disipaba, Vinícius Jr. reavivó el conflicto al gritarle desde la distancia a Lamine Yamal, provocando una nueva tangana que involucró a jugadores suplentes como Rüdiger, Alaba y Raphinha.

La escena final dejó una imagen de gran tensión en el Bernabéu, reflejo de la intensidad con la que se vivió este nuevo capítulo del Clásico español.

