El Real Madrid se despega del Barcelona en LaLiga tras justa victoria 2-1 en el Clásico

El Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en un Clásico vibrante en el Santiago Bernabéu, gracias a los goles de Kylian Mbappé al minuto 22 y Jude Bellingham al 43, que sirvieron para remontar el tanto inicial de Fermín López en el 38. Con este triunfo, el conjunto blanco amplía su ventaja en la cima de LaLiga a cinco puntos sobre los azulgranas.

El duelo estuvo cargado de polémicas desde el inicio. El árbitro César Soto Grado anuló tres goles al Real Madrid por fuera de juego (dos a Mbappé y uno a Bellingham), además de revisar dos acciones clave en el VAR: en el minuto 3 rectificó un penalti inicialmente señalado a favor de Vinícius Jr. por una supuesta falta de Lamine Yamal, y en el 52 concedió otro por mano de Eric García dentro del área.

Mbappé ejecutó el disparo, pero Wojciech Szczesny respondió con una parada espectacular que evitó el tercero del conjunto blanco.

La segunda parte fue un pulso táctico. Xabi Alonso, en el banquillo merengue, ordenó repliegue y contraataque, mientras que los de Hansi Flick, buscaron con los cambios de Araújo y Casadó mayor profundidad ofensiva. El Barça presionó sin éxito, con Courtois firme bajo los palos y Araujo convertido en improvisado delantero en los minutos finales.

El partido se tornó tenso en el tiempo añadido, con bronca entre los banquillos y la expulsión de Pedri por doble amarilla tras una falta sobre Tchouaméni. Fermín López también fue amonestado en medio del desorden y la frustración culé.

