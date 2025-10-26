Universidad Lincoln: tiroteo deja varios heridos durante el fin de semana de bienvenida

Un tiroteo ocurrido la noche del sábado en el campus de la Universidad Lincoln, en Pensilvania, dejó varias personas heridas durante las celebraciones del fin de semana de bienvenida, informó CBS News.

El ataque se produjo poco después de las 9:00 de la noche cerca del campo de fútbol de la institución, situada en Baltimore Pike, en el condado de Chester, a unos 80 kilómetros de Filadelfia.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Chester confirmó que hubo “múltiples víctimas” y que las autoridades continúan investigando activamente los hechos.

A massive police presence at Lincoln University. Official say there was a mass shooting here, multiple people were shot. It’s homecoming weekend at the school and one student off camera tells me it happened at the tailgate/yardfest. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/RFaRQbdxkv — Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) October 26, 2025

De acuerdo con CBS News, testigos en el lugar relataron que vieron a una persona recibiendo reanimación cardiopulmonar mientras otras corrían para cubrirse. Varios asistentes al evento también resultaron heridos tras caer al piso y ser pisoteados en medio del pánico.

El número exacto de personas baleadas y la gravedad de sus heridas aún no ha sido confirmado.

“Parece que esta noche hubo un tiroteo masivo”, declaró el comisionado del condado de Chester, Eric Roe, citado por NBC News, quien pidió a la comunidad unirse en oración por los estudiantes, el personal docente y las fuerzas del orden.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también se pronunció en la red social X, en la que aseguró que el estado está ofreciendo “pleno apoyo” a la presidenta de la universidad, Brenda Allen, y a las autoridades locales.

“Por favor, eviten el área, sigan las instrucciones de las autoridades y únanse a Lori y a mí en oración por la comunidad de la Universidad Lincoln”, expresó.

I’ve been briefed on the shooting at Lincoln University tonight, and my Administration has offered our full support to President Allen and local law enforcement.



Please avoid the area, continue to follow the guidance of local law enforcement, and join Lori and me in praying for… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) October 26, 2025

Según NBC News, la institución informó a través de Instagram que ofrecerá servicios de consejería para los estudiantes este domingo, aunque no proporcionó más detalles sobre el incidente.

Hasta la publicación de esta nota, las carreteras cercanas permanecen cerradas mientras continúa la investigación policial.

