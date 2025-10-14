Exalumno apuñaló a tres empleados y colocó artefacto explosivo en escuela de California

El Departamento de Policía de Torrance en California informó que un exalumno del Centro de Aprendizaje Switzer presuntamente apuñaló a personal de la escuela, pero además dejó dos artefactos en las inmediaciones y las autoridades tuvieron que llamar al escuadrón antibombas del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles.

La policía dijo que el exalumno apuñaló a tres miembros del personal e intentó apuñalar a un cuarto antes de huir del lugar.

Tras el ataque, “dos de las víctimas fueron transportadas a Harbor General Hospital y se encuentran recibiendo tratamiento por lesiones que no amenazan su vida. La tercera víctima fue tratada en la escena por el departamento de bomberos de Torrance”, señalaron las autoridades.

El atacante dejó dos artefactos explosivos

El sospechoso fue detenido por la policía de Torrance sin más incidentes. Durante la aprehensión, el sospechoso hizo declaraciones indicando que había colocado dos bombas tuberías en las inmediaciones de la calle 208 y la avenida Amapola.

La policía de inmediato llamó al escuadrón antibombas del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles para que llevara a cabo una investigación completa.

“Esta es una investigación en curso, y el Departamento de Policía de Torrance está instando a cualquier persona con información relacionada con este incidente a ponerse en contacto con ellos al (310) 328-3456 (Caso TPD #250037517)”, señalaron.

Las autoridades confirmaron que la zona está segura

En una actualización este martes, la policía de Torrance confirmó que no existe ninguna amenaza para la comunidad.

“El escuadrón antibombas del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles completó su investigación y determinó la zona segura. Dos dispositivos fueron localizados, y se determinó que eran artefactos incendiarios, que fueron dejados seguros por el Escuadrón de Bombas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles”, indicaron.

El sospechoso bajo custodia

Con relación a dos miembros del personal heridos están recibiendo atención médica. Mientras que el sospechoso, cuya identidad no fue revelada, permanece bajo custodia mientras la investigación continúa.

“La seguridad y la protección de los miembros de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad, y también apreciamos la pronta respuesta de todos los organismos que ayudan a participar”, agradeció la policía.

